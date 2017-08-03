Mehmet Tunç: 'Teknelerin Türk bayrağına geçişi yerli üretimi artıracaktır'

İstanbul Tuzla Viaport Marina’da denizcilik basını ile bir araya gelen Viaport Marina Müdürü Mehmet Tunç, Türk Denizciliği ve son yapılan düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen yabancı bayraklı teknelerin Türk bayrağına geçişini öngören düzenleme hakkında konuşan Mehmet Tunç, söz konusu düzenlemenin Türk Denizciliğine önemli katkılar sağlayacağını ve yerli üretimi artıracağını belirterek, "Teknelerin, Türk bayrağına geçişi ile ilgili yapılan düzenleme çerçevesinde, son dönemde önemli miktarda teknenin Tuzla Liman Başkanlığı’na başvuru yaptığını gururla gözlemliyoruz. Yapılan bu düzenlemenin ülkemizi çevreleyen sularda gerek Türk bayraklı teknelerin seyir yapması yönünden, gerek deniz turizmine olan olumlu etkisi gerekse de ülkemizin denizcilik gücünün gelişimine yönelik olarak, önemli düzeyde bir katkı sağlayacağını öngörmekteyiz" diye konuştu.

"Üretimde ve satın alımda kolaylaştırıcı paketler önemli"

Türkiye'nin üretim potansiyeline de değinen Tunç, bayrak düzenlemesinin önümüzdeki dönemde üretim kapasitesine sahip kıyı bölgelerde, yerli imalatı artıracağını ve Türkiye'nin şu an ürettiğinden daha fazla ve daha kaliteli tekneler üreteceğine inandığını ifade ederek, "Tedarik süreci içerisinde finans kolaylıkları da bulunan bir paket dahilinde değerlendirilerek, yeni tekne projeleri ile desteklenmesi bir o kadar önem taşımaktadır" dedi.

"Fuarlarla denizciliğe destek veriyoruz"

Viaport Marina’nın özelliklerine de değinen Mehmet Tunç, dünyanın ilk ve tek 5 fonksiyonlu marinasında görev yaptığı için gururlu olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Projede 750 yat kapasiteli marina, 200 mağazalı outlet alışveriş merkezi, tema park, akvaryum ve oyun merkezi bir arada bulunuyor. Dünyada bu kadar fonksiyonun bir arada olduğu, üstelik tüm bunların denizin hemen kenarında yer aldığı başka bir proje yok. 2015 yılından beri Tuzla’ya ve Anadolu Yakası’na önemli katma değer kazandırdık. Denizciliğe karşı herkesin önemli sorumlulukları var, bizler de üretimin önünde bulunan bir yat limanıyız. Özellikle sahamızda düzenlediğimiz organizasyon ve tekne fuarları ile sektöre elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz".

Rıfat Fırat - Fatih Gavuz