Nöropsikiyatri Uzmanı Doktor Mehmet Yavuz, insanın aura ve çarka enerjileri ile bu enerji sisteminin sporcu ve yöneticiler üzerindeki etkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aura enerjisinin bilinçaltı ve ruhsal yapıyla ilgili olduğuna değinen Doktor Mehmet Yavuz, “Her şeyden önce insan hücrelerden meydana gelmiş bir yaşayan organizmadır. Atomların olduğu her yerde bir manyetik enerji vardır. Dolayısıyla insanın da bir manyetik enerjisi var. İnsanın dışarıya yaydığı enerjiyi biz aura olarak nitelendiriyoruz. Bu aura enerjisinin özellikle bilinçaltı ile çok ilgisi var. Ayrıca ruhsal haritamızın da bir yansıması durumunda. Bilinçaltımız ne kadar temizse auranın da gücü ve enerjisi o kadar artar. Bu yüzden bilinçaltı temiz kişilerin diğerlerine göre söze yetkisi daha kuvvetli olabiliyor. Bu aura enejisinin beden içinde dolaşan şekline de çarka diyoruz. Çakralar Çin felsefesine göre, hastalıkların oluşumunda çok önemli bir rol teşkil ediyor. Çakraların tıkanık olduğu bölgelerde enerji kesilmesi olduğu için hastalıklar ortaya çıkıyor. İnsanlar ne kadar olumlu düşünürlerse çevreye de o kadar önemli enerji yayıyorlar. Modern tıp ilerde çarka ve aurayı da kabul edecektir diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Taraftar psikolojisi çok önemli”

Sporcu ve yöneticilerin üstünde taraftar psikolojisinin çok etkili olduğunu söyleyen Yavuz, taraftarların ne kadar pozitif olursa bunun sporculara da aynı şekilde yansıyacağını dile getirdi. Kötü tezahüratın sporcu üzerinde olumsuz enerji oluşturduğunu dile getiren Mehmet Yavuz, “Eğer taraftarlar olumlu düşünüp olumlu enerji verirlerse sporculara bu üst düzey olumlu bir şekilde yansıyıp onların da enerjisinin düzelmesine yardımcı oluyor. Kötü tezahürat da aynı şekilde kötü şekilde yansıyor. Dolayısıyla taraftar psikolojisi çok büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

“Piramitler bulundukları çevreye ve evrene enerji yaymak için yapılmıştır”

Piramitlerin bilinmeyen birçok yönüne de değinen Doktor Yavuz, piramitlerin yapıldığı dönemlerde Nil yatağından aldığı enerjiyle beslendiğini belirterek, “Herkes piramitlerin anıt mezarlar olarak yapıldığını düşünüyor. Ama öyle değil. Çünkü yapılan arkeolojik kazılar gösteriyor ki piramitler de bulunan mezar odaları çok az. Piramitler, bulundukları çevreye hatta tüm evrene kuantumsal enerji yaymak için yapılmıştır. Piramitler, o dönemde yaşayan insanların sağlıklarını düzene sokmak, enerjilerini düzenlemek için yapılmış bir enerji santralleri gibi çalışmıştır. Piramitlerini dizilişine baktığımızda eski Nil nehrinin yatağını takip ettiğini görüyoruz. Nil nehrindeki suyun alçalıp yükselmesi ile bir enerji ortaya çıkmıştır. Bu enerji piramitlere yönlendirilerek orda biçimlendirilip çevreye yayılıyordu. Bu enerji henüz keşfedemediğimiz, bizim bildiğimiz enerjilerden çok farklı bir enerji türü. Ama artık Nil nehrinin yatağının değişmesinden dolayı piramitler eski işlevini yerine getirememektedir” şeklinde konuştu.

“Birey olarak hepimizin olumlu düşünmesi gerekiyor”

Son olarak her bireyin olumlu düşünmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Mehmet Yavuz, “Çevremizdeki herkese karşı güzel düşünme sorumluluğumuz var. Günümüzde tıp sadece ilaç tedavisine mahkum durumdadır. Ama tedavilerin sadece ilaçlardan ibaret olmaması gerekiyor. Tıp teknolojileri artık kendisine yeni tedavi modelleri bulmak zorundadır. Ben zaman içerisinde enerji tıbbı açısından büyük gelişmeler olacağını düşünüyorum” dedi.