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Mehmetçik kar kış demeden operasyonlarını sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi için Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, Mehmetçik yurt içinde de teröristlere göz açtırmıyor.

Mehmetçik kar kış demeden operasyonlarını sürdürüyor

02 Şubat 2018 11:37
Mehmetçik kar kış demeden operasyonlarını sürdürüyor - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi için Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, Mehmetçik yurt içinde de teröristlere göz açtırmıyor. Siirt-Şırnak arasında bulunan 2 bin 962 rakımlı Herekol Dağı bölgesinde bir grup teröristin olduğu istihbaratı alınması üzerine bölgede operasyon başlatıldı.

Siirt'in Pervari ilçesi ile Şırnak arasında bulunan ve haritalarda genellikle Yazlıca Dağı olarak geçen Herekol Dağı'nda yer yer yarım metreye ulaşan kara aldırış etmeyen Mehmetçik, bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Helikopterlerle Herekol Dağı'nın düz bir bölgesine indirilen komandolar bölgede barınan teröristlerin tespiti için kar kış demeden çalışma yapıyor. 3 ayrı helikopterle karlı bölgeye indirilen komandolar, kar tipi kıyafetleri ve sırt çantalarıyla beyaz esaret altındaki yüksek rakımlı dağlarda terörist avına çıktı.
Komandoların helikopterden indikten sonra karlı dağlarda güvenlik tedbirleri alarak ilerlemeleri dikkat çekti. 

Abdulkerim Kantarcıoğlu
 

 

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