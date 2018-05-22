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Mehmetçik Kûtulamâre’nin 17. Bölüm fragmanı yayınlandı! İngiliz karargahına sızan Üsküplü yakalanacak mı?

TRT 1’in sevilen dizisi Mehmetçik Kûtulamâre’nin 17. Bölüm fragmanı yayınlandı. Ortadoğu’daki casusluk savaşlarının konu edildiği Mehmetçik Kûtulamâre’nin yayınlanan yeni fragmanında General Barrett’in zehirlendiği, Üsküplü’nün de fark edilmeden karargahtan çıkmaya çalıştığı görülüyor.

Mehmetçik Kûtulamârenin 17. Bölüm fragmanı yayınlandı! İngiliz karargahına sızan Üsküplü yakalanacak mı?

22 Mayıs 2018 13:01
Mehmetçik Kûtulamâre’nin 17. Bölüm fragmanı yayınlandı - Tıkla İzle

Her bölümünde ayrı bir aksiyona sahne olan Mehmetçik Kûtulamâre’nin yayınlanan son bölümünde Cox’un tuzağına düşen Yüzbaşı Şefik, Kut şehrinin her yerine Cox ile Üsküplü’yü yan yana gösteren fotoğrafları asarak Üsküplü’yü hain ilan etti. Üsküplü ve beraberindeki Osmancık Taburu neferleri çölde kurdukları pusuyla İngilizlerin araçlarını ele geçirip Hint askeri kılığında General Barrett’in karargahına sızdılar. General Barrett’in odasına kadar girmeyi başaran Üsküplü, İngilizlerin, Süleyman Askeri’nin harekat planını bildiğini öğrendi. Dizinin yayınlanan 17. Bölüm fragmanın da ise Üsküplü, General Barrett’i zehirleyerek 

Robert ile Cox’u birbirine düşürmeyi başardı. Barrett’in zehirlenmesinden sorumlu tutulan Cox, Barrett’i Üsküplü ‘nün zehirlediğini anladı ve peşine düştü.

Üsküplü ve Osmancık Taburu neferleri yakalanmadan İngiliz karargahından çıkabilecekler mi? Süleyman Askeri’nin harekat planı tehlikede mi? Üsküplü, İngilizlerin Osmancık Taburuna kurduğu pusuyu bozabilecek mi? Bu ve daha fazla soru Mehmetçik Kûtulamâre’nin 24 Mayıs Perşembe günü saat 20:30’da TRT 1’de yayınlanacak yeni bölümünde yanıt bulacak.
 

 

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