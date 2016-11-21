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Mehmetçik sınırda kuş uçurtmuyor

Suriye sınırında bulunan Kilis’te, Türk Silahlı Kuvveleri (TSK) sınır hattında son teknolojik imkanları kullanarak kuş uçurmuyor.

Mehmetçik sınırda kuş uçurtmuyor

21 Kasım 2016 11:57
Mehmetçik sınırda kuş uçurtmuyor - Tıkla İzle

Fırat Kalkanı Harekatının 90'ıncı gününde Özgür Suriye Ordusunun TSK'nın yüksek ateş desteğiyle Suriye içlerinde ilerleyişi sürerken, sınır hattında tedbirler artırıldı. Kilis’in sınır hattına Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) yerleştirildi. ANTPQ-36 hedef tespit radarıyla Suriye’den gelebilecek saldırılara karşı önemler alındı. Sınır hattında fırtına obüs topları, tank birlikleri, ateş destek vasıtalarıyla Suriye’deki IŞİD mevzileri ateş altına alınıyor. İnsansız Hava Aracı (İHA), koalisyon uçakları, keşif birlikleri tarafından tespit edilen hedefler, anında vuruluyor. Suriye sınır hattında TSK tank birlikleri, zırhlı araçlar, devriye timleri ile 24 saat esasına göre devriye geziyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından alınan güvenlik tedbirleri ve sınır hattına örülen duvarlar sonucu yasa dışı geçişler önlenirken, terör grupları, illegal suç örgütleri sınır hattını alınan tedbirler nedeniyle kullanamazken, kaçakçılık faaliyetlerinde büyük gerileme yaşandı.

Mehmet Ali Dağ

Etiketler: kilis, Suriye, suriye sınırı


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