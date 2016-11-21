Fırat Kalkanı Harekatının 90'ıncı gününde Özgür Suriye Ordusunun TSK'nın yüksek ateş desteğiyle Suriye içlerinde ilerleyişi sürerken, sınır hattında tedbirler artırıldı. Kilis’in sınır hattına Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) yerleştirildi. ANTPQ-36 hedef tespit radarıyla Suriye’den gelebilecek saldırılara karşı önemler alındı. Sınır hattında fırtına obüs topları, tank birlikleri, ateş destek vasıtalarıyla Suriye’deki IŞİD mevzileri ateş altına alınıyor. İnsansız Hava Aracı (İHA), koalisyon uçakları, keşif birlikleri tarafından tespit edilen hedefler, anında vuruluyor. Suriye sınır hattında TSK tank birlikleri, zırhlı araçlar, devriye timleri ile 24 saat esasına göre devriye geziyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından alınan güvenlik tedbirleri ve sınır hattına örülen duvarlar sonucu yasa dışı geçişler önlenirken, terör grupları, illegal suç örgütleri sınır hattını alınan tedbirler nedeniyle kullanamazken, kaçakçılık faaliyetlerinde büyük gerileme yaşandı.

Mehmet Ali Dağ