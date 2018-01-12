Diğer
Kategoriler

Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor !

Van’da kar kış demeden operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, PKK’lı teröristlere göz açtırmıyor.

Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor !
Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor - Foto Galeri

12 Ocak 2018 18:08

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenme alanlarına yönelik yapılan operasyonlar aralıksız devam ediyor. Mehmetçik, son olarak Gürpınar ilçesi Çizgili Mahallesi kırsal alanında icra edilen ‘Şehit Jandarma Er Fazlı Tekbaş Operasyonu’ sonucunda teröristlerin kullandığı, jelikan bidon ve hortumla su hattı döşenmiş 5 barınak tespit etti. Barınakları kullanılamaz hale getiren Mehmetçik, bölge halkının huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlarına kar kış demeden devam ediyor.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç