Mektebim Cizre Kampüsü Tanıtım Töreni gerçekleşti

Cizre’de 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında Faaliyete girecek olan Mektebim Cizre Kampüs binasının tanıtıldığı ve Türkiye’de Eğitim Yatırımları, istihdam gibi eğitimin ekonomik boyutuna dair görüş ve önerilerin konuşulduğu toplantıda Mektebim Cizre Kampüsü Binasının tanıtımı da görkemli bir şekilde gerçekleşti.

Tanıtım törenine Mektebim Kurucusu Ümit Kalko,İş Geliştirme Koordinatörü Selim Genç,Kurumsal İletişim Direktörü Derya Gani,Mektebim Cizre Kampüsü Yetkili Baki Yural,İş Adamları,Muhtarlar,Okul Müdürleri,Kurum Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Mektebim Cizre Kampüsü Binası Tanıtım töreninde konuşan Mektebim Kurucusu Ümit Kalko, Bir okul açılır bin hapishane kapanır.Bu bağlamda bizler bu bölgelerde çok yatırım yapıp daha da çok destek vererek ve birazda pozitif ayrımcılık yaparak bu bölgelerin gelişimine,Kentsel ve sosyal dönüşümüne destek vermek için elbirliği ile burada olmaya devam edeceğiz”dedi.

Kalko konuşmasını şöyle sürdürdü;Biz Mektebim olarak Türkiye genelinde 52 Kampüs 165 okulla yatırımlarımıza devam ediyoruz.İlk yatırım yaptığımız günden bu yana bir idealimiz,bir hayalimiz vardı bu tüm Türkiye’nin bir okulu olmak.Tabi Türkiye’nin okulu olmak ideali sadece batı bölgelerinde büyük şehirlerde eğitim kurumları açmaktan ibaret değil.Özellikle doğuda ve güneydoğuda da vatanını milletini seven,bayrağını seven nesiller yetiştirmek adına bu bölgelerde de kar amacı gütmeksizin bu yatırımları yapmak bizim için vatansever bir nesil için boynumuzun borcu.Bu bağlamda Cizre’de okul yapma fikri arkadaşlar tarafından bana getirildiğinde çok sahiplendik beraber ve çok destek olduk.İnşaatın yapılmasında da Cizreliler çok büyük destek oldular.Başta Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ahmet Adanur’a,İlçe Milli eğitim Müdürüne,inşaat süreçlerinde çalışan tüm emekçi kardeşlerimize ve Cizre TSO Başkanı Süleyman Çağlı’ya çok teşekkür ediyoruz”dedi.

Doğu ve Güneydoğu’daki yatırımlarının devam edeceğinin altını çizen Kalko,”seneye Mardin’de,Bingöl’de,Van’da,Erzurum’da,Antep’te,Urfa’da,Kars’ta,Ağrı’da okul yatırımlarımız olmaya devam edecek.Çünkü bu bölgelerde ne kadar çok kaliteli eğitim ortamları artarsa bu bölgelerin gelişmişlik düzeyi de daha da fazla artacaktır dedi.Bir okul açılır bin hapishane kapanır sözüne de vurgu yapan Kalko,bu bağlamda bizler bu bölgelerde çok yatırım yapıp daha da çok destek vererek ve birazda pozitif ayrımcılık yaparak bu bölgelerin gelişimine,Kentsel ve sosyal dönüşümüne destek vermek için elbirliği ile burada olmaya devam edeceğiz.Diğer özel kurum okul sahibi olan arkadaşlarıma da tavsiyem mutlaka doğu ve güneydoğuda vatansever okul sayısını artıralım “diye konuştu.

Mektebim Cizre kampüsü Yetkilisi Baki Yural ise,her insan tamamen bilgisiz doğar.Emme,yakalama gibi reflekslere sahip olsa da bilinçli yaptığı yetilere sahip değildir.Dünyada yaşamını sürdürebilmesi için öğrenmesi,bilgi sahibi olması eğitilmesi gerekir.Yani davranış kazandırma süreçleridir eğitim.Eğitim önce aileden başlar.Anne babaların çocuklarına öğrettiği her davranış,söz terbiye kavramına girer.Eğitimli kişiler toplumdaki ödev ve sorumluluklarını nerede nasıl davranmalarını bilirler.İstediği şeyleri elde etmek neleri nasıl yapmak gerektiğini toplumda kendilerine yer edinmek için nasıl konuşmaları ve davranmaları gerektiğini iyi bilirler.Kısa yoldan para kazanma hırsıyla yetişen eğitimsiz bir nesil toplum ahlakının çöküşüne neden olabilir.Eski zamanlarda toplumlar savaşarak büyüyebiliyorlardı.Askeri alanlarda başarılı olan devletler diğer devletlerin topraklarını savaşarak kazanıyor,zenginleşiyorlardı.Günümüzde ise eğitime en fazla önem veren devletler bilişim,sağlık hem askeri hemde sosyal alanda geliştirdikleri teknolojilerle dünyanın en güçlü devletleri sayılmaktadırlar “dedi.

Tören davetlilere yönelik ikram programı ile sona erdi.

Abidin Yel