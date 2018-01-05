Mektebim, eğitimine Endüstri 4.0'ı ekledi

Eğitim tarzında öğrencilerine kodlama, küresel farkındalık, finansal okuryazarlık, elektronik tasarım, m-lead ve e-STEM tarzı dersler ile geleceğe hazırlayan Mektebim, 4'üncü Sanayi Devrimi olarak adlandırılan Endüsri 4.0'ı ekledi. Teknolojik unsurların okul öncesinden liseye kadar bütün sınıflarda uygulandığını belirten Mektebim Ortaokul/Lise Koordinatörü Emre Orhan eğitim programları ile ilgili açıklama yaptı.

''Hayal et-tasarla-üret''

Okulun, Endüstri 4.0’ın teknolojik unsurlarından biri olan 'Eklemeli Üretim' için 3D yazıcılar kullandığını ifade eden Emre Orhan, “Endüstri 4.0’ın hayatımıza kattığı 'Hayal et-Tasarla-Üret' sloganıyla bilişim derslerinde öğrenilen üç boyutlu tasarım programları aracılığıyla istedikleri ürünü üç boyutlu olarak tasarlayabilen ve 3D yazıcılardan çıktı alarak hayal ettikleri objeleri ürüne dönüştürebilen öğrencilerimiz, Endüstri 4.0’ın diğer unsurlarından biri olan 'Artırılmış Gerçeklik'le ilgili olarak 'Artırılmış Gerçeklik Gözlükleri' de kullanmaktadır. Endüstri 4.0’ın veri-analiz, yazılımların yatay ve dikey entegrasyonu, bulut, simülasyon ve akıllı robotlar kısmında ise çözüm ortakları ile hareket eden okulumuz, kodlama derslerinde karmaşık problemlerin çözümlerini yaparak ve sistematik düşünme becerilerini geliştirerek öğrencilerini geleceğin dünyasına hazırlamaktadır. Tasarladıkları kodlarla robotların verilen görevleri yapmalarını sağlayan öğrenciler, bilgi ve becerilerini en üst seviyeye çıkarabiliyorlar'' şeklinde konuştu.

''Z kuşağı teknoloji üretiyor''

'4'üncü Sanayi Devrimi' olarak adlandırılan Endüstri 4.0'ın, dijital fabrikalar ve akıllı teknolojiler ile geleceğe yön verdiğini belirten Orhan, ''Özellikle Z kuşağı olarak bilinen yeni neslin teknolojinin doğal bir parçası olduğu düşünüldüğünde öğrencilerin öğrenme ve öğretim etkinliklerini bu platformlara taşıması da giderek önem kazanmaktadır. Yakın geleceğin iş dünyasının gerekliliği olan Endüstri 4.0'a uyum sağlayabilecek teknolojiyi her alanda tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve üretilen teknolojiyi kullanabilecek insan gücünün eğitimi kaçınılmaz bir gerçektir. Problemleri doğru tanımlayacak (eleştirel düşünme), çözümü için yenilikçi fikirler üretecek, çözüm için doğru yöntem ve teknikleri kullanabilecek (bilimsel ve analitik düşünme) bireylerin, her alanda yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu durum okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yaşam boyu öğretim de olmak üzere çok geniş bir perspektifte birbirleriyle entegre ve etkileşimli olarak düşünülmesi, planlanması, tasarlanması ve uygulanması gereken bir konudur. Okulumuzda bu durumdan yola çıkarak 'Yenilikçi Eğitim Programları’yla (YEP), STEM ve Endüstri 4.0 konusunda öğretmenlerini ve öğrencilerini eğitmektedir'' dedi.

''Yeni çağın dili; kodlama''

Orhan sözlerine şöyle devam etti: ''İş ve sosyal hayatın akıllı cihazlarla çevrelenmeye başlaması, günlük ihtiyaçlardan gelişmiş mesleklere birçok işin yazılımlar ve bilgisayarlı makineler tarafından yapılması, yeni nesiller için kodlama becerisini zorunlu kılıyor. Endüstri 4.0'ın gerekliliklerinden biri olan kodlama, bilgisayarları, bilgisayarlı makineleri programlayarak onlara istenilen işleri yaptırabilmek, bu cihazlara yeni özellikler ve görevler ekleyebilmek için imkan sağlıyor. Kendi mesleklerini icat etmek zorunda kalacak olan yakın geleceğin yetişkinleri yani günümüzün gençlerini aranan mesleklerin sahibi yapabilmek adına müfredatına kodlamayı ekleyen okulumuz, kodlama ve onun getireceği algoritmik (sistematik) düşünme becerisini öğretiyor. Çocuklara, etraflarını saran bilgisayarlı makineler ve büyük veri yığınları ile iletişime geçme, onlara ne yapmaları gerektiğini emredebilme ve onlardan gelen sinyalleri anlayabilmelerini sağlayacak yeni bir 'dil' becerisi katan okulumuz, anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde çocukların, oyun kodlama, mobil kodlama, algoritmik kodlama, 3D tasarım ve Robotik (akıllı cihaz tasarımı) kazanımlarını elde etmelerine olanak sağlıyor''.

''Kodlama eğitimi, üreticiliği olumlu yönde tetikliyor''

Kodlama eğitiminin üreticiliği olumlu yönde etkilediğini vurgulayan Orhan, ''Kodlama eğitimi alan çocuklar bilgisayar kodlama, robot tasarım/kodlama, web tasarımı, 3D tasarım/üretim öğrenmenin yanında karşılaştığı problemlere çözüm geliştirme ve sorunlara eleştirel yaklaşma gibi 21'inci yüzyıl kazanımları olarak ifade edilen birçok temel bilgi ve becerileri de elde etme şansını yakalıyor. Okulumuzda yer alan kodlama dersleri, çocuklara sadece bilişim becerileri kazandırmayı değil, bilişimin hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek ve değer üretmek için önemli bir araç olduğu farkındalığını kazandırmayı da hedefliyor. Kodlama eğitimi için Bilişim Garaj Akademisi ile işbirliği yapan okulumuz, yenilikçi eğitim programlarıyla Endüstri 4.0 uygulamalarına katkı sağlayacak kritik düşünme becerileri, M+ station, inovasyon, finansal okuryazarlık, küresel farkındalık, kodlama, STEM, 3D ve kodlama uygulamaları ve m-lead dersleri ile ürün odaklı çalışmalar yapıyor'' diye konuştu.