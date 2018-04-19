Mektebim Okulları Manisa Kampüsü'nün tanıtımı yapıldı

Manisa Anemon Otel'de gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko'nun yanı sıra Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Okulun Manisa Kampüsünün tanıtım filmiyle başlayan programda ilk konuşmayı Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko yaptı. Manisa’ya biri Şehzadeler’de, diğeri Turgutlu ilçesinde olmak üzere iki okulla birlikte geldiklerini kaydeden Kalko, “Şuan Türkiye’de 65 kampüs ve 200’ün üzerinde okula sahibiz. 28 şehirde varız. Bu yatırımları yaparken özellikle biz bir anayasa oluşturduk. Oluşturduğumuz anayasa 4 maddelik kısa bir anayasa. Bu anayasada birinci maddemiz Mektebim’de eğitim yatırımcısı olduğumuz müddetçe vatanını, milletini seven, toplumun bütün kesimlerine eşit mesafede duracağız dedik. İkinci maddemiz eğitimden kazandığımızı eğitime yatıracağız dedik. Üçüncü maddemiz eğitim dışında başka sektörlerde yatırımımız olmayacak dedik ve dördüncü maddemiz yukarıda saydığımız ilk üç madde değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez diye. İşte kısa sürede hızlı başarılı olmanın formülü aslında bu anayasanın içeriğini okumaktan geçiyor” dedi.

“Siz çocuğunuzun elinden hata yapma özgürlüğünü alırsanız o çocuk hiçbir şey yapamaz” diyen Kalko, “Çocuk yeni bir fikir söylüyor ‘Sus çocuğum icat çıkarma’ diyorsunuz. Bırakın icat çıkarsın. İcat çıkartma dediğiniz bir nesilden nasıl bilim insanı bekliyorsunuz. Hata yapmaktan korkan bir nesil, inisiyatif kullanmaktan korkan bir nesil, özgüveni eksik bir nesil olur. Özgüveni eksik nesil girişimci olamaz. Şuanda ülkemizde iki tane sorun var; bir eğitim, iki girişimcilik. Girişimcilerimiz biraz da eğitim girişimcisi olsa Türkiye çok farklı yerlere gidebilir. Onun için biz okullarımızda girişimcilikle alakalı programlarımız var. Lise yıllarında başlıyor bu eğitim, ortaokula çekeceğiz yakın bir zamanda. Ortaokuldan itibaren çocuklar girişimcilikle alakalı, girişimciliğin teorisini öğrenecekler. Pratiğini de her okulda o bölgede isim yapmış, başarı hikayesi yazmış kişileri getiriyoruz, çocuklarımıza konferans düzenletiyoruz ve o başarılı yoldan nasıl gittiklerini çocuklarımıza birebir anlatıyorlar ve rol model oluyorlar” diye konuştu.

“Eğitim stratejik bir sektör”

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin eğitimin ne kadar stratejik bir sektör olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getiren Kalko, “15 Temmuz’un siyasi boyutları bir yana ben eğitim kısmından yorumlayayım. 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’de eğitim sektörünün ne kadar stratejik bir sektör olduğu daha çok fark edildi. Söz konusu darbe kalkışmasını yapanların aslında İzmir’de bir özel okulda bu işe başladıkları, özel okullarla büyüdükleri, hatta mevcuttaki özel okulların içlerinde gizli odalar, bölmeler, localar barındırdıkları ortaya çıkmaya başladı. Bir zamanlar o okullardan mezun olmanın çok büyük bir ayrıcalık olduğu ülkemizde şuanda o okullardan mezun olmak artık iş görüşmesine çağrılmama sebebi haline geldi. Bu darbe kalkışmasını yapanlar kimlerdi diye baktığımızda hepsi eğitimli insanlardı, eğitimsiz yoktu içlerinde. Orgeneral, korgeneral hepsi eğitimli insanlardı. Eğitim de verilmiş bunlara, niye böyle oldu bunlar? Demek ki sadece eğitim vererek olmuyor. İşte bir nesile vatan, millet, bayrak sevgisi vermezseniz, Atatürk’ün koyduğu çağdaş muhasırların neler olduğunu anlatamazsanız ama sadece eğitim verirseniz sonunda vatan haini çıkabileceklerini hep beraber gördük” şeklinde konuştu.

"Okulun bütün imkanları devlet okullarına açık"

Kalko konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bizler Milli Eğitime bağlı okullarız ve bu okullarda bahsettiğimiz sosyal ortamlar sadece Mektebim’de okuyan öğrencilere özel değil, Manisa ilinde okuyan tüm öğrencilere açıktır. Bu bağlamda okullarımızın müsait olduğu zamanlarda konferans salonundan cep sinemasına, spor salonundan buz pateni ve yüzme havuzundan tüm devlet okullarımız ücretsiz faydalanabilir. Çünkü bunlar birer milli servettir. Bunların atıl kalmamasında şimdiden rica ediyorum okulumuzun kapıları sonuna kadar açık.”

Tanıtım toplantısında konuşan Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş ise, “Eğitim kısmında biz bu okullara Manisa İl Mili Eğitim Müdürlüğü olarak, öğretim ve eğitim kısmında ikisi için de söylüyorum bize düşen ne varsa 7/24 gece gündüz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız ve bunun sözünü veriyoruz. İnşallah bu tarz okullarımız, özel okul olarak nitelendirilen okullar benim alanım olduğu için biz elimizden gelen her türlü desteği göstereceğiz ve bu okullarımızın sayısı giderek artar. Hem özelde hem devlet okullarında işbirliği halinde bu çalışmalar devam eder diyorum. Tekrar Manisa’ya hoş geldiniz” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de, “Türk milletine yakışır ve yaraşır insanlar yetiştirmemiz lazım. Maneviyat artı bu milletin bir ferdi olduğunu, ay yıldızlı al bayrağa sahip çıkabilecek insanlar, bu cumhuriyetin kurucusuna saygılı, Atatürk ilkelerine bağlı ve çağdaş medeniyet seviyesine ulaşabilecek insanların da yetiştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Böyle olması lazım, okullar birilerinin eline teslim edilmemeli. Edildiği 15 Temmuz’da görüldü. Yıllarca bunun karşısında mücadelesini veren biriyim. Bu gençlik birilerinin eline teslim edilmemeli. Eğitim kurumları eğitimcilerin elinde olmalı. Eğitim kurumlarının çok önemli olduğunu ve büyükşehir olarak bu kurumlara bizim de desteklerimizin çok büyük olduğunu, hatta gelirken baktım Mektebim kurumuyla da ikinci ayda biz protokol yapmışız Büyükşehir Belediye personelimiz oradan istifade etsin diye. Manisamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu şunları söyledi:

“Biz bunca yıldan sonra özel okulları rakip olarak değil aynı amaca yönelmiş bir kurum olarak görüyoruz, paydaş olarak görüyoruz, beraber çalışmaktan büyük onur duyduğumuzu burada belirtmek isterim. Biz vatandaşımıza sunmalıyız. Vatandaş bu konuda kendi tercihini yapmalı. Eskiden ‘Bizim alternatifimiz yok’ derlerdi. Şuanda inanmıyorum her şeyin bir alternatifi olmalı. Ben bu açıdan Mektebim ailesine Manisa’ya, Şehzadeler’e hoş geldiniz diyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından okulun yapımında emeği geçenlere plaket takdimi yapıldı. Okulun Manisa kampüsünde kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, dans salonu, buz pisti, branş derslik ve laboratuvarları, kütüphane, konferans salonu, cep sineması, 3D laboratuvarı, teknolojik sınıflar, drama dersliği ve satranç dersliği bulunacak.

Sadık Cangel - Önder Aydın - Aykut Yeniçağ