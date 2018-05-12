Mektebim'in mezunları İstanbul'da kep attı

2011 yılında 150 öğrencisiyle yola çıkan Mektebim, mezuniyet gururu ve sevinci bir arada yaşandı. Okul, 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul'da bin 200 mezun verdi. Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen törene binlerce kişi katıldı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin mezun olduğu gecede; geçit töreni, sağlık lisesi mezunları için sağlık yemin töreni, sancak devir teslim töreni ve başarılı öğrencilere verilen plaket törenleri gerçekleşti.

''Bizler öncelikle vatanını, milletini ve bayrağını sevenler nesiller yetiştirmeliyiz''

Törende konuşan Mektebim'in Kurucusu Ümit Kalko, ''Bizler gibi eğitim sektöründe yatırımları olan eğitim girişimcilerinin, çok önemli stratejik görevleri ve misyonları var. Bizler öncelikle vatanını, milletini ve bayrağını sevenler nesiller yetiştirmeliyiz. 15 Temmuz darbe kalkışmasında acı bir tecrübe edindik. Darbe kalkışmasını yapanlar kimlerdi diye baktığımız zaman hepsi eğitimli insanlardı. Ama vatan haini çıktılar. Bu nasıl oldu? Demek ki bir eğitim kurumunda çocuklarımıza vatan sevgisi, millet sevgisi ve bayrak sevgisi vermeden sadece eğitim verirsek karşımıza vatan haini olarak çıkabiliyorlar. Onun için 15 Temmuz'u eğitim sektöründe bir milat kabul ediyorum. Daha önce her şeyin başı eğitim idi. Eğitim yine önemi ama önce vatan, millet ve bayrak sevgisi. Burada öğrencilerime o tavsiyede bulundum. Vatanınızı ve milletinizi sevin. Bayrağımızı her daim yukarıda tutmaya gayret edin''dedi.

Kalko sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Türkiye genelinde 65 kampüste, 200'ün üzerinde okulumuzda yaklaşık 35 bin öğrencimiz var. Şuan sadece İstanbul kampüslerinin mezuniyet törenindeyiz. Bugün bin 200 öğrencimiz mezun ediyoruz''.

Yaklaşık 2 saat süren tören, ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in konseriyle son buldu.

Adem Gürer-Murat Ergin