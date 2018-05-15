Melania Trump ameliyat oldu

Yapılan açıklamaya göre Melania Trump, Washington, DC yakınlarındaki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde böbrek ameliyatı geçirdi sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Melania Trump’ın geçirdiği böbrek ameliyatı ile ilgili iletişim direktörü Stephanie Grisham yaptığı açıklamada, böbreğindeki alınan dokunun iyi huylu olduğu ve tıbbi bir operasyon gerektiren bir konu olduğunu açıkladı. Grisham, "Bu sabah Melania Trump, bir böbrek rahatsızlığını tedavi ettirmek için bir embolizasyon prosedürü geçirdi. Bu prosedür başarılıydı ve herhangi bir endişe edilecek durum yok. "Bayan Trump’ın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde hafta boyunca kalacağını”açıkladı.

Başkan Donald Trump, eşi Melania Trump'ın ameliyatı sırasında Beyaz Saray'da olduğu ve ameliyat sonrasında eşini hastanede ziyaret etmesi bekleniyor.