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Melih Gökçek, CHP’ye karşı 2 dava daha kazandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarıcı ve CHP’lilerce açılan 2 davayı daha kazandığını Twitter hesabından duyurdu.

Melih Gökçek, CHPye karşı 2 dava daha kazandı

24 Şubat 2017 12:19

Başkan Melih Gökçek, CHP’ye karşı kazandığı iki davayı yine Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı. İlk olarak, "CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, DHKP-C’li Grup Yorum’un solistliğini yaptığı için suçladığım gerekçesiyle bana dava açmıştı" mesajını paylaşan Başkan Gökçek, "Avukatım Fatih Atalay neticeyi getirdi. Hilmi Yarayıcı davayı bugün İstanbul’da kaybetmiş. Demek ki haklıymışım. Teşekkürler Fatih Atalay" açıklamasını yaptı.

"CHP’NİN KULAĞINA KÜPE OLSUN"

Kazandığı ikinci davaya ilişkin de bilgi veren Başkan Gökçek, "Ayrıca CHP Genel Merkezi ‘CHP ezanı yasaklattı, namazı yasaklatmak istedi, CHP, DHKP-C ile beraber çalışıyor, CHP camileri dinamitleyerek yıktı, yıkıntılardaki taşları kanalizasyon yapımında kullandı, camileri ilçe başkanlığı yaptı’ diyerek Beyaz TV’de Dinamit programında CHP’ye hakaret ettiğim gerekçesiyle tazminat davası açmışlardı. Avukatım Fatih Atalay bugün bu konuda da davayı kazandığımızı müjdeledi... Demek ki neymiş? Haklıymışım. CHP’ye geçmiş olsun... CHP’nin kulağına küpe olsun... Bir daha yaptıkları işi inkar edip kendilerini zor durumda bırakmasınlar... Teşekkürler Fatih Atalay..." tweet’ini attı.

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hilmi Yarıcı, Melih Gökçek, twitter


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