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Melih Gökçek Fenerbahçe maçı sonrası konuştu

Osmanlıspor - Fenerbahçe maçı sonrası İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Melih Gökçek, “Galibiyet bizim hakkımızdı” dedi.

Melih Gökçek Fenerbahçe maçı sonrası konuştu

04 Kasım 2017 22:42
Melih Gökçek Fenerbahçe maçı sonrası konuştu - Tıkla İzle

Süper Lig’in 11. haftasında evinde Fenerbahçe’yi ağırlayan Osmanlıspor son dakikalarda bulduğu golle 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Maçı izleyenler arasında geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlık görevinden istifa eden Melih Gökçek de vardı. Büyükşehir Belediye Başkanlık görevinden istifa ettikten sonra kamera karşısına çıkmayan Gökçek, Osmalıspor Fenerbahçe maçını protokol tribününden izledi. Maç sonu İHA muhabirine konuşan Gökçek, “Gerçekten çok kaçırdık, kısmet buymuş. Güzel bir maç oldu. Bizim oyuncular çok iyi oynadı. Galibiyeti kaçırdığımız için üzülüyorum. Sonunculuk bu kulübün hakkı değil. Bu gidişin düzelmesi için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

Seyid Fatih Poyraz - Mustafa Apaydın - Cem Geçim - Yağmur Yıldız
 

 

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