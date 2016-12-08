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Melih Gökçek galibiyetten çok memnun

Osmanlıspor Onursal Başkanı Melih Gökçek, “Her zaman Ankara’da bir takım olmalı ve bir şampiyon çıkarmalıyız dedim. Henüz şampiyon çıkaramadık ama tarihimizde ilk defa gruptan çıkma başarısı gösterdik” dedi.

Melih Gökçek galibiyetten çok memnun

08 Aralık 2016 23:26

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Osmanlıspor Onursal Başkanı Melih Gökçek, Osmanlıspor’un Avrupa Ligi’nde son 32 takım arasına kalmasını değerlendirdi. Gökçek, “Her zaman Ankara’da bir takım olmalı ve bir şampiyon çıkarmalıyız dedim. Henüz şampiyon çıkaramadık ama tarihimizde ilk defa gruptan çıkma başarısı gösterdik. Ankara tarihinde bu bir ilk ve bizim için çok önemli. İnşallah Cenab-ı Allah, Osmanlıspor’un şampiyonluğunu da bizlere gösterir” diye konuştu.

Ocak ayında yapılacak olan transferlerle birlikte takımın daha iyi olacağını ümit ettiğini dile getiren Gökçek, “Sürpriz transferler var ve arkadaşlarımız bunları biliyor. Osmanlıspor çok daha iyi bir takım haline gelecektir. Bir Ankaralı olarak, Osmanlıspor’dan gurur duyuyorum’’ şeklinde konuştu.

Etiketler: Osmanlıspor Onursal Başkanı Melih Gökçek


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