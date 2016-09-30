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Melih Mahmutoğlu iddialı konuştu

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımının kaptanı Melih Mahmutoğlu, bu sezonki rakipleri için, “Onlar bizi değil, biz onları zorlayacağız” dedi. Mahmutoğlu, hedeflerinin İstanbul’da THY Euroleague’i kazanmak olduğunu ifade etti.

Melih Mahmutoğlu iddialı konuştu

30 Eylül 2016 11:18
Melih Mahmutoğlu iddialı konuştu - Tıkla İzle

Fenerbahçe Basketbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Melih Mahmutoğlu, THY Euroleague medya gününde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Yeni sezon hazırlıklarına Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası Tesisleri’nde başladıklarını belirten Melih, “Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda başladık. 9 gün orada çalıştık. Daha sonra hazırlık maçları için yurt dışına gittik. Her şey gayet güzel geçti. Euroleague formatı değişti. Bizim için zor bir sezon olacak. Zorlu maçlar olacak. Onun için yaz dönemini iyi geçirmek gerekiyordu, iyi de geçirdik. Şimdi önemli olan sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası ile başlamak. Anadolu Efes ile oynayacağımız maç zor olacak. İyi durumdayız. Ufak tefek sakatlıklar var. Ciddi bir şey yok. Sezona kupa ile başlarsak inşallah sonu da güzel gelir” şeklinde konuştu.

“RENKLERİNE AŞIK OLDUĞUM KULÜPTE OYNAMAK...”

Fenerbahçe ile sözleşmesini 3 yıl uzattığı için mutlu olduğunu söyleyen yıldız basketbolcu, “Benim için Fenerbahçe Kulübü’nde oynamak, taraftarı olduğum ve renklerine aşık olduğum kulüpte oynamak özel bir şey. Tabi ki de güzel bir his. Bu sene de kupalarla dolu bir sezon olur. Ondan sonra da hep beraber başarı dolu sezonlar geçiririz" diye konuştu.

“HEDEFİMİZ KUPAYI İSTANBUL’DA KALDIRMAK”

THY Euroleague Final-Four’unun İstanbul’da olmasının kendilerini daha motive ettiğini açıklayan Mahmutoğlu, “Geçen sene Berlin’de olması da motive etmişti. Çünkü orada da Türkler fazlaydı. Bu sene kendi şehrimizde, ülkemizde olacak. İnşallah hedefimiz kupayı İstanbul kaldırmak” ifadelerini kullandı.

“YENİ FORMATA HAZIRIZ”

Değişen THY Euroleague formatı hakkında da açıklamalarda bulunan Melih Mahmutoğlu, şunları söyledi:

“Takım buna hazır. Geçen sezon da çok maç oynadık ama bu sene daha fazla olacak. Zor olacak ama diğer takımları da zorlayacaktır. Çok hazır olmak gerekiyor. Aynı zamanda Türkiye ligi de zor. O maçlar da kıran kırana geçiyor. Takım hazır. Kadrodaki 12 kişi de oynayacak kapasitede. Herkes kupalar, şampiyonluklar kazanmak istiyor. İnşallah güzel başlar, güzel bitiririz.”

“ONLAR BİZİ DEĞİL, BİZ ONLARI ZORLAYACAĞIZ”

Bu sezon Euroleague’de her takımla oynanacak maçların zor olacağının altını çizen Fenerbahçe’nin kaptanı, “Şu an bizi tek bir takımın zorlayacağını söyleyemem. Biz her takımı zorlayacağız. Onlar bizi değil, biz onları zorlayacağız” dedi.

“KULÜP OLARAK BİR AİLEYİZ”

Sarı-lacivertli taraftarların futboldan daha çok basketbola yönelmesinin hatırlatılması üzerine Mahmutoğlu, “Fenerbahçe şu an kulüp olarak başarılı. Belki şu an futbolda istediğimiz gibi gitmiyor ama onlar da iyi bir ekip. Toparlanacaklardır da zaten. Kulüp olarak, camia olarak bir aileyiz. Şu an kötü gibi duruyor ama aslında böyle değil. Tabi ki seyircinin buraya gelmesi, Ülker Arena’yı doldurması bizi çok ayrı motive ediyor. Evimizdeki maçı heyecanla bekliyoruz” diye cevap verdi.

“OBRADOVİC İLE ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN ŞANSLIYIZ”

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic’in kalitesinin ortada olduğunu vurgulayan Mahmutoğlu, “Çok büyük bir antrenör. Herkes onunla çalıştığı için çok mutlu. Onunla çalıştığımız için çok şanslıyız" dedi.

Oğuzhan Ort - Mehmet Selman Bektaş - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: Melih Mahmutoğlu


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