Diğer
Kategoriler

Melli, Fenerbahçe Doğuş'ta

Fenerbahçe Doğuş, Brose Bamberg'in İtalyan oyuncusu Nicolo Melli'yi kadrosuna kattı.

Melli, Fenerbahçe Doğuşta

08 Temmuz 2017 12:52

Fenerbahçe Doğuş, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Odeabank'tan Sinan Güler'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Brose Bamberg'in forveti Nicollo Melli ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, İtalyan basketbolcuya Fenerbahçe Doğuş kariyerinde başarıları dilendi.

Melli, geçen sezon Almanya Basketbol Ligi'nde 41 maçta 8.2 sayı, 4.9 ribaunt ve 1.9 assit ortalaması yakalarken, Euroleague'de ise 30 maçta 11.5 sayı, 7.4 ribaunt, 2.3 asist ortalaması ile mücadele etti. 

Etiketler: Nicolo Melli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!