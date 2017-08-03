Meme kanseri onu yıldırmadı, taksicilikle hayata tutundu

Bir ay önce mesleğe adım atan ve Çorum’un ilk kadın taksi şoförü olan Gül Özbek’in en büyük yardımcısı kendisi gibi taksici olan eşi ile duraktaki diğer meslektaşları oldu. Erkek mesleği olarak bilinen taksi şoförlüğüne el atarak aile bütçesine katkı sunan Özbek, hastalığının mesleğine engel olmasına izin vermeden kanserle mücadeleye devam ediyor. Ulukavak Mahallesi’ndeki taksi durağında işe başlayan Özbek’e hemcinsleri de büyük destek veriyor.

Eşine maddi yönden destek olmak amacıyla bu yola çıktığını anlatan Gül Özbek, “8 yıldır kanserle mücadele ediyorum. Hem borcumuz hem de benim tedavi masraflarımdan dolayı çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Eşimin gece-gündüz çalışması beni rahatsız ediyordu. Bir gün duraktakiler cuma namazına gitti. O sırada bayan müşteriler geldi. Müşterilere gitmek istedikleri yere götürebileceğimi ancak yolları bilmediğimi söyledim. Onlar da tarif ederek yardımcı oldular. Gelince eşime 'Ben taksicilik yapsam olur mu?' dedim. 'Yapabilir misin?' diye sordu. Duraktaki ağabeyler de maddi ve manevi açıdan yardımcı olacaklarını söylediler” dedi.

"Eşime maddi yönden destek olmak amacıyla yola çıktım ama iş farklı yerlere geldi”

Taksicilik yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Özbek, “Mutlu muyum? Mutluyum. Müşterilerden de güzel tepkiler alıyorum. Özellikle bayan müşterilerden olumlu tepkiler var. Erkekler sanki başka bir yerden gelmişim gibi bakıyorlar. Ama alışacaklar inşallah. Kırmızı ışıkta bir vatandaş ‘Kadınlar şimdi de taksiye mi bindi’ diye bağırdı. Ben de ‘Siz bilirsiniz, alışmak zorundasınız’ diye cevap verdim” diye konuştu.

Kadınların yapamayacağı hiçbir şey olmadığını dile getiren Özbek, “Sadece çocuk değil, kanserle ben bir şeyler başardıysam emin olun ki bütün kadınlar her şeyi başarır. Ben ilkokul mezunu olarak buraya gelebiliyorsam, bu eşimin gayreti, çocuklarımın gayretiyle oldu. Şoför Nebahat rahmetli oldu ama ben Gül olmayı tercih ederim” ifadelerini kullandı.

“Bu hayat beni yıldırmadı, yılmayacağım da”

8 yıldır kansere karşı mücadele verdiğini anlatan Özbek, “Kansere yakalandığımda çocuğum 5 yaşında idi. O günden beri mücadele ediyorum. Bu mücadelem Allah’ın izniyle devam edecek. 8 yıldır beni bu hayat yıldırmadı, yılmayacağım da” şeklinde konuştu.

Eşiyle aynı durakta taksicilik yapan Ahmet Özbek ise eşinin cesaretli olduğunu belirterek, “Onun cesaretine güveniyorum. Durağa müşteri geldiğinde ‘ben götüreyim’ dedi. Ben de ‘olur’ dedim. O günden beri taksiciliğe devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Durağın müşteri memnuniyeti arttı

Gül Özbek’le aynı durakta görev yapan Celalettin Ardahanlı da şunları söyledi: “Durakta biz dört arkadaş çalışıyorduk. Ahmet Bey sonradan katıldı bize. Gül Hanım da sürekli bizim yanımıza gidip geliyordu. Konuşurken ehliyeti olduğunu, bu işi yapabileceğini söyledi bize. Biz de yardımcı olabileceğimizi söyledik. Biz cumaya gittiğimizde müşteriler gelmiş. Onları istedikleri yere götürüp gelmiş. Adres konusunda biraz acemilik çekiyor, biz yardımcı oluyoruz. Memnunuz. Gül Hanım'la birlikte durakta değişen şeyler oldu. Durağın sürekli müşterileri memnuniyetlerini dile getiriyor. Özellikle bayan müşterilerden olumlu tepkiler alıyoruz. Medeni cesaretinden dolayı tebrik ediyorlar. Bizde gururlanıyoruz.”

Çorum’da ilk kez bir kadın taksi şoförüyle karşılaştığını dile getiren Hülya Karabıyık, görünce çok şaşırdığını ve sevindiğini belirtti. Bunun çok güzel bir olay olduğunu söyleyen Karabıyık, “Evde de oturabilirdi. Eşine destek olmayabilirdi. Bu ilk olduğuna göre arkası gelecek diye düşünüyorum. Bir kadın güzel bir çalışma yaptığında arkasından devamı geliyor. Örnek teşkil ediyor. Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelip daha güzel çalışmalar yapacak” dedi.

Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli de Gül Özbek’in diğer üyelere örnek olması için temennide bulunarak, “Gül Hanım'a her zaman sonuna kadar destek vereceğiz. Şu anda 18 bayan üyemiz var, direksiyonda olan bir üyemiz oldu. Medeni cesaretinden dolayı Gül Hanımı tebrik ediyoruz. Diğer bayan üyeleri de direksiyona çağırıyoruz. Taksinin direksiyonunda bir bayan olması bayan müşterilere güven veriyor. Erkeklerin de kendisine gelmesini sağlıyor. Olumlu tepkiler alıyoruz. Anadolu şehri burası, bir bayanı takside görmek yadırganıyor ilk etapta. Biz de diyoruz ki bayanın direksiyonda olması bu işin meslek haline geldiğini gösterir. Telefonla teşekkürler yağıyor” diye konuştu.

M. Muttalip Yalçın