Memiş; "Büyük ve güçlü Türkiye'yi bilgi sayesinde geliştirebiliriz"

Üniversitelerin bilgi ve teknoloji üretmesinin ekonomiye katkı sağlayacağını belirten Memiş, "Türkiye, tüm sektörlere gerekli iş gücünü sağlayabilecek kadar fazla nüfusa sahip bir ülke. Dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülkeler arasında yer alabilmemiz için bu iş gücünü nitelikli hale getirmeliyiz. Bunu da ancak bilim ve teknoloji sayesinde yapabiliriz. Bilgiyi sadece tüketen değil, üreten ve geliştiren hale gelmeliyiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi ancak bilgi sayesinde geliştirebiliriz. Bunu sağlayabilmek için gençlerimize büyük iş düşüyor. Birçok alanda olduğu gibi bilim alanında da dünya ile yarışabilmeliyiz. Bu yolda üniversitelerimiz ülkemize liderlik etmeli. Üniversitelerimizin bilgi ve teknoloji üretmesi ülke ekonomisine direkt olarak katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte inovasyonu ve Ar-Ge'yi vazgeçilmezimiz haline getirdiğimiz takdirde önümüzde hiç kimse duramaz" dedi.

"Türkiye, 4. Sanayi Devrimine öncülük etmeli"

4. Sanayi Devrimi ile ilgili düşüncelerini de aktaran Memiş, "Teknolojinin alt yapısını sanayi oluşturuyor. Şu an tüm dünya Sanayi 4.0'ı konuşuyor. Sanayi 4.0'ı biz de gündemimizin ilk sırasına almalıyız. Bulunduğumuz coğrafya, Türkiye'nin 4. Sanayi Devrimine öncülük yapmasına müsaittir. Türkiye, 4. Sanayi Devriminde söz sahibi ülkelerden biri olmalıdır. Üniversitelerimizle, mühendislerimizle, bilim insanlarımız ve genç girişimcilerimizle birlikte hareket ederek büyük işler başarabiliriz" diye konuştu.

Mersin Üniversitesi ile ortak proje

Bu anlamda Tat Bakliyat olarak Mersin Üniversitesi ile ortak bir proje yürüttüklerini kaydeden Memiş, "Biz firma olarak üniversite-sanayi işbirliğini başarabilen firmalardanız. Mersin Üniversitesi bizim için Ar-Ge yapıyor. Teknoloji ile bilimi buluşturarak önemli bir makine için prototip çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda önümüzdeki günlerde çalışmalarda geldiğimiz nokta hakkında bir açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.