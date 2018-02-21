Memorial Bahçelievler 100 milyon dolara yakın yatırımla hizmete açıldı

Geleceğin sağlık anlayışını teknoloji ve hasta konforu ile buluşturma amacıyla, enerji ve çevre dostu tasarımda lider konumdaki kurumlara verilen ve en prestijli yüksek yeşil bina sertifikası olan ‘LEED Platinum’ tam teşekküllü sağlık kompleksi Memorial Bahçelievler hizmete açıldı.

Memorial Sağlık Grubu’nun 11’inci hastane projesi olan Memorial Bahçelievler, toplam 72 bin metre karelik alanda hizmet veriyor. En gelişmiş tanı ve tedavi üniteleri ile donatılan 320 yatak kapasitesine ulaşması planlanan komplekste; biri hibrit olmak üzere toplamda 15 ameliyathane ve 49 yoğun bakım yatak kapasitesi, 135 poliklinik ve 31 müşahede odası bulunuyor.

“Çok heyecanlı ve gururluyuz”

Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Memorial Sağlık Grubu Genel Müdürü Uğur Genç, Memorial Bahçelievler’in, 18 yıllık bilgi birikiminin her anlamda yansıtıldığı bir hastane olduğunu belirterek, “Çok heyecanlı ve gururluyuz. Bahçelievler hastanesi Memorial Sağlık Grubu’nun 11’inci hastanesi. Bu hastanemiz 72 bin metrekare 15 tane ameliyathanesi, 49 yoğun bakım ünitesiyle 320 yatak kapasitesine ulaşacak. Teknolojinin en son imkanlarıyla 3 yıllık bir proje sonucunda ortaya çıktı. En iyi hekimlerimiz ve hemşirelerimizle beraber en yüksek kaliteyle sağlık hizmeti sunmuş olacağız. Hastamızı her zaman odağımızı alıp, hastamızın konforu için çalışıyoruz” dedi.

“Yatırımlar 95 milyar dolara çıkacak”

Bu güne kadar Bahçelievler’de kurulan hastane için 80 milyon dolar civarında bir harcama yaptıklarından bahseden Genç, “Yatırımlar devam ediyor yeni eklenen branşlarla beraber yeni cihazlar alıp yeni altyapılar kuruyoruz. Bu rakam 90-95 milyon dolar civarına gelecektir” şeklinde konuştu.

“Bu tür güzel hastanelerle sağlık turizmi daha da gelişecek”

Türkiye’nin sağlık turizminde çok ileri bir noktaya geldiğini ve daha da yükseleceğini belirten Genç, “Son 5-6 yılda bu anlamda ülkede bir hareketlenme var. Biz 2006’dan beri sağlık turizmi için çalışıyoruz. İlk ofisimizi Azerbaycan’da 2008 yılında açtık. Ben ve Memorial Sağlık Grubu sağlık turizmine gönül verdik. Memorial Türkiye’nin sağlık turizmi planlarında çok önemli bir oyuncu” diye konuştu.

İstanbul’u bu yatırımla sağlık turizminde bölgenin Houston’ı yapabileceklerini belirten Genç, Geçen yıl Türkiye’ye sağlık turizmiyle yaklaşık 350 bin yabancı hasta geldiğini ve Memorial olarak yaklaşık 20 bin yabancı hastaya hizmet verdiklerini dile getirdi. Genç, “2017 yılında gelirimizin yaklaşık yüzde 13’ü sağlık turizminden geldi. Daha da fazla artacağını düşünüyoruz. Bu tür güzel hastaneler ortaya çıkınca sağlık turizmin daha da gelişeceğini düşünüyoruz. Yabancı hasta fiyattan önce kalite için geliyor ve kaliteli hizmetlerin sunulduğu hastaneleri tercih ediyor. Geçtiğimiz yıl 92 ülkeden hasta geldi, bu tür güzel hastaneler de bunu artıracaktır. Sağlık turizminde her yıl yaklaşık yüzde 20’ler civarında büyüyoruz. Bu hastanemizle beraber bu büyümenin yüzde 35’ler civarına çıkacağını varsayıyoruz” ifadelerini kullandı.

2018 yılında tüm enerjilerini Bahçelievler’de kurulan yeni hastaneleri için harcayacaklarını belirten Genç, “Kısa ve orta vadede Türkiye’de satın alma ve yatırım yapmayla büyümeyi planlıyoruz ama 2018 yılında Bahçelievler hastanemizi ayaklandıralım, emeğimizi, eforumuzu buraya harcayalım diye düşünüyoruz. 2018 yılı için planlanan herhangi bir büyüme planlaması yok” şeklinde konuştu.

“Yılın ilk yarısı için halka arz planımız yok”

Uğur Genç, Memorial Sağlık Grubu’nun halka arz süreciyle ilgili olarak ise şunları kaydetti: “Biz uzun süredir halka arza hazırlanıyoruz. Doğru zamanda halka arz olmak için de hazırlıklarımızı yapmıştık. Hala da hazırız. Halka açılmalarda doğru pencereyi bekliyoruz. Biz şuan ki zamanlamanın doğru olmadığını düşündük. Yılın ilk yarısı için halka arz planımız yok. İkinci yarı halka arz için yönetim kurulumuz tekrar konuşup değerlendirecek.”

Ali Canberk Özbuğutu