Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde değişiklik yapan düzenleme’ye göre, düne kadar sadece şube müdürü ve müdürler için geçerli olan sözlü sınavlar, artık şef ve altındaki unvanlara atanacak isimlere de uygulanacak. Sözlü sınav öncesi yapılan yazılı sınavda 60 puan almak yeterli olacak. Eski yönetmelikte yazılı sınavdaki başarı puanı 70 idi.

5 KATI KADAR ADAY

Tüm görevde yükselme sınavlarında, yazılı sınavda en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının 5 katı kadar aday sözlü sınava alınacak. Adayların başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması olacak ve kurumların resmi internet sitelerinde ilan edilecek. Kamu kurum ve kuruluşları 6 ay içinde yönetmeliklerini yeni kurallara göre revize etmekle yükümlü olacak. Bu sürede de, sözlü sınav şartını getiren esaslar çerçevesinde uygulama yapılacak.

15 Temmuz sonrası yapılan düzenlemeyle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına sözlü mülakat kriteri eklenmişti. Uygulamaya yönelik eleştiriler üzerine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Mülakat yapılması gerekir, öğretmen beden dilini kullanabiliyor mu? Öğretmen teknolojik yeniliklere açık mı? Bunları mülakat yapmadan nasıl anlarsınız” yanıtını vermişti. Kısa bir süre içinde, sözlü sınavın kamu personel alımları için de şart olacağı iddia ediliyor. Mevzuata göre, yazılı olarak yapılan kamu personeli seçme sınavındaki başarı puanlarına göre, memur adayları işe yerleştiriliyor.

Hacer Boyacıoğlu - Hürriyet gazetesi