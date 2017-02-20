Diğer
Kategoriler

Menderes'te Deve Güreşleri Festivali’ne yoğun ilgi

Menderes Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Deve Güreşleri Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Mendereste Deve Güreşleri Festivaline yoğun ilgi

20 Şubat 2017 10:57

3. Menderes Deve Güreşleri Festivali Çileme Mahallesinde düzenlendi. Yörük kültürünün bir parçası olan festivalde tülü cinsi 100 deve güreşti. Ege Bölgesinin dört bir yanından getirilen develerin güreştiği ücretsiz etkinlikte, çok sayıda vatandaş da stantlardaki yiyecekleri tattı ve mangal keyfi yaptı. Festivale, yöresel kıyafetleri ile AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ve Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da katıldı. Deve güreşlerini izlemeye gelen vatandaşlar, organizasyon nedeniyle Başkan Soylu'ya teşekkür etti.

Saha, festivale özel hazırlandı

Festival kapsamında dün kortej yürüyüşü ve yaren gecesi düzenlendi. Menderes Kaymakamlığı önünden başlayan ve Menderes Belediyesi önünde son bulan kortej yürüyüşüne ilçe protokolü ve vatandaşların yanı sıra mehter takımı ve halk dansları ekipleri de eşlik etti. Akşam Menderes Belediyesi Nikah ve Kongre Sarayında gerçekleşen yaren gecesinde ise halk müziği ziyafeti yaşandı. Deve güreşleri için Çileme Mahallesindeki eski top sahası belediyenin fen işleri ekipleri tarafından özel olarak hazırlandı. Etkinliğe katılan vatandaşların güreşleri rahat şekilde izleyebilmesi için alana özel olarak tribün kuruldu. Dozerle çevre düzenlemesinin yapıldığı alanda tel örgü ve beton direkler sağlamlaştırılırken, saha etrafı kilit parke ve tretuvar ile döşendi. İdari bina ve tuvaletlerin yapıldığı alan, aydınlatma direklerinin yerleştirilmesiyle hazır hale getirildi.

"Yörük kültürünü yaşatıyoruz"

Festivalde konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Menderes Belediyesi olarak Yörük kültürümüzü yaşatmak adına deve güreşlerini ilçemize kazandırmıştık. Güreşler örf ve adetlerimizi yaşatmanın yanı sıra ekonomik ve kültürel açıdan da önem taşıyor. Bizim deve güreşlerini, bu festivalleri düzenlememizin tek bir gayesi var; Türk kültürünü ve Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmak. Belediyecilik sadece yol yapmak, su getirmek değildir. En önemli hizmet bu kültürü gelecek nesillere aktarmaktır. Eğer bu festivalleri düzenlemezsek bu birlik ve kardeşlik ortamını tesis edip çocuklarımıza aktaramayız. İşte o zaman bu memlekete ihanet etmiş oluruz" dedi. 

 Ceren Atmaca - Halil Karahan

Etiketler: Bülent Soylu, deve güreşi, Menderes Deve Güreşleri Festivali


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!