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Mendirekte gezinti genç kıza pahalıya mal oldu

Zonguldak’ta güneşli havada gezmek için liman mendireğini tercih eden 19 yaşındaki genç kız kayalıklardan atlamaya çalışırken 5 metreden aşağıya düştü. Kayalıkların arasına sıkışan genç kıza AFAD ve 112 ekipleri müdahale etti.

Mendirekte gezinti genç kıza pahalıya mal oldu

25 Şubat 2017 17:31
Mendirekteki gezinti pahalıya mal oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay Kozlu Limanı’nda meydana geldi. Hafta sonu güneşli havada gezmek için liman mendireğine gelen 19 yaşındaki Tuğçe K., bulunduğu kayalıktan karşısındaki kayalığa atlamak istedi. Karşıya geçmek istediği sırada dengesini kaybeden genç kız kendini bir anda aşağıda buldu. Beton blok ile kayalığın arasına sıkışan genç kızın imdadına AFAD ve sağlık ekipleri yetişti. Olay yerine gelen ekipler talihsiz kızı önce sıkıştığı yerden çıkarttı. İlk müdahalesi yapılan Tuğçe K. mesafenin kayalık ve uzak olması sebebiyle sedye ile 300 metre uzaklıktaki ambulansa taşındı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan talihsiz kız ambulansla BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Sertaç Özdemir

Etiketler: gezinti, mendirek, Zonguldak


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