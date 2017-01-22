Cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul eden Meral Akşener, aile yakınlarıyla birlikte güçlükle ayakta durabildi. Cenazeye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Sinan Oğan, Koray Aydın, MHP İl ve İlçe Teşkilatı üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesinde ağabeyinin tabutunun yanına gelen Akşener, tabutu okşayarak dua etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nihat Gürer’in naaşı Gündoğdu Mezarlığı’na defnedildi.

Cihan Atik - İsmail Gündüz

