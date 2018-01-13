Meral Akşener Kütahya'da

Akşener, kente merkezi Sevgiyi Yolu üzerindeki esnafları ziyaret etti. Akşener, daha sonra Devlet Hatun Caddesi üzerinde bulunan il binasının önündeki partilere seslendi.

Akşener, "Türkiye’de gençlerin işsiz güçsüz gezmesini sağlayacak bir denge kurmuşlar. Emekliler, yaşlılar aç bu ülkede. Bunların farkındayız. Eğer ekonominizi siz sanayiye, üretmeye yönelik tanzim etmezseniz gençleriniz işsiz gezer, emekliler paralarını mecbur çoluğa çocuğa, toruna harcamak zorunda kalırlar. İYİ Parti iktidarında sanayileşmenin olduğu, gençlerin ve emeklilerin rahat ettiği bir Türkiye’yi inşallah gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Akşenir, konuşmasının ardından Kütahya İl Başkanlığı binasının açılışı gerçekleştirdi.

Hüseyin Efe

