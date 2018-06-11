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Mercedes 774 bin aracı geri çağıracak

Emisyon skandalının sıçradığı Mercedes, Avrupa genelinde 774 bin aracı geri çağırıyor.

Mercedes 774 bin aracı geri çağıracak

11 Haziran 2018 20:04

Mercedes, 238 bini Almanya'da olmak üzere Avrupa genelinde toplam 774 bin aracı geri çağıracak. Geri çağrılma kararına Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ile Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche'nin yaptıkları görüşme sonrası varıldığı duyuruldu. 

Mercedes'in geri çağıracağı araçların başında Vito, GLC 330D ve C220D hacimli modelleri kapsayan araçların olacağı bildirildi. Bahsi geçen modellerin emisyon değerleri kontrolünde lisansı olmayan cihazların kullanıldığı ve bundan dolayı da emisyon değerlerinin belirlenen değerlerin üzerinde olduğu belirtildi.
 

 

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