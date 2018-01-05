Merdiven boşluğundan bisiklet çaldı

Edinilen bilgiye göre, olay, Hacı Osmanlı Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Elleri cebinde apartmanın giriş kapısından giren hırsız, direk bisikletlerin olduğu merdiven boşluğuna yöneldi. Bisikletlerden kilitli olmayanı belirleyen kişi daha sonra çevreyi kontrol ederek bisikleti de alıp apartmanın giriş kapısından geldiği gibi gitti.

Bisikletin yerinde olmadığını fark eden aile, sitenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyince hırsızlığı fark etti. Osmaniye polisi bisiklet hırsızını yakalamak için çalışma başlattı.

Selçuk Şavran