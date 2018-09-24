Meriç Nehri'nde mültecilerin kabus gecesi

Olay, dün gece yarısı Edirne'nin Yunanistan hattını oluşturan Meriç Nehri'nde meydana geldi. İddiaya göre, 80 kadar Pakistan uyruklu mülteci Avrupa hayallerini gerçekleştirebilmek için yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçti. Yunan askerleri tarafından yakalanan bölgeye alınan Pakistanlılar, yine iddiaya göre 2 gün boyunca aç ve susuz bırakıldı.

Çırılçıplak soyup nehre attılar

Yunan askerleri tarafından çırılçıplak soyunan ve üzerlerindeki tüm kimlik ve cüzdanları alınan Pakistan uyruklu mülteci, Meriç Nehri'nde kabusu yaşadı. İddiaya göre, Yunan askerleri tarafından önce aç ve susuz bırakılan sonra da darp edilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mülteci grubu, iç çamaşırlarına kadar soyularak, Meriç Nehri'ne atıldı.

Meriç Nehri'ni yüzerek geçtiler

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçen yaklaşık 80 kişilik grup, Yunan askerleri tarafından Meriç Nehri'ne geri atıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mülteci grubun bir kısmı Yunan askerleri tarafından botlarla bir kısmı da yüzmeye mecbur bırakılarak, Türkiye'ye geri itildi. Pakistan uyruklu mültecilerin iddiasına göre gece yaşanan olayda Meriç Nehri'nde boğulan kişilerin de olabileceği iddia edildi. Edirne'de ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından alınan mülteci grubu içerisinde yer alan 30 kişi gözaltına alınarak, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Çuvalları kıyafet yaptılar

Yunan askerleri tarafından darp edilen ve Meriç Nehri'ne atıldıklarını iddia eden Pakistanlı göçmenler, kıyafetlerini ve tüm eşyalarını aldıklarını söyledi. Çırılçıplak soyularak nehre atılan mülteci grubu çevrede buldukları çuval ve poşetleri kendilerine kıyafet olarak yaptı.

Söz konusu göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Valili İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Koray Ustabaşı

