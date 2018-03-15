Merkez Bankası beklenti anketini yayınladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Mart ayı beklenti anketini açıkladı. 2018 yılı Mart ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,84 iken, bu anket döneminde yüzde 0,82 oldu. Nisan ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,05 ve yüzde 1,03 oldu. Mayıs ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,66 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,52 iken, bu anket döneminde yüzde 9,49 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,26 iken, bu anket döneminde yüzde 9,24 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,25 ve yüzde 8,31 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2018 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,7 olasılıkla yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 31,7 olasılıkla yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 25,9 olasılıkla ise yüzde 9,50-9,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 16,7'sinin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 37,9'unun beklentilerinin yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 22,7'sinin beklentilerinin ise yüzde 9,50-9,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2018 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,5 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 27,0 olasılıkla yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 17,9 olasılıkla ise yüzde 9,00-9,49 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 37,5'inin beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 20,3'ünün beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralığında, diğer yüzde 20,3'ünün beklentilerinin ise yüzde 9,00-9,49 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,54 iken, bu anket döneminde yüzde 12,53 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 12,75 olarak gerçekleşti.

2018 yılı Mart ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 13,28, 13,24, 13,13, 12,96, 12,65 ve 11,85 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,11 iken, bu anket döneminde yüzde 12,52'ye yükseldi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,81 ve yüzde 12,13 olarak gerçekleşti.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri tüm vadeler için yüzde 8,00 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

2018 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 4,10 TL olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,18 TL iken, bu anket döneminde 4,19 TL oldu.

Cari işlemler dengesi beklentileri

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 45,1 milyar dolar iken, bu anket döneminde 48,2 milyar dolara yükseldi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 45,7 milyar dolar ve 47,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2018 ve 2019 yılları büyüme beklentileri bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek sırasıyla yüzde 4,6 ve yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.

