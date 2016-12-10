Merkez Bankası önünde toplanan Milli Birlik Ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Kabadayı, yaptığı açıklamada, tarihi bir Görevi yerine getirmek üzere Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu olarak toplandıklarını belirterek, “Son aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın faizlerin indirilmesi konusunda Israrlı çağrılarına kulak Tıkayan Merkez bankasının sayın başkanına ülkemizin ekonomik dengelerini gözetlemeye ve korumaya davet etmek için geldik. Sayın merkez bankası başkanına arkanıza faiz lobilerini değil saadet zinciri kuranları değil milletimizi arkanıza alın dünyanın bütün ülkelerinde saygınlıkla anılan sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını yerine getirin demeye geldik. Merkez bankası başkanına yüksek faizlerin indirilmesi hususunda çağrıda Bulunmaya geldik” ifadesini kullandı.

“Rezervlerinizdeki yaklaşık 115 milyar doları milli paramız Türk lirasına dönüştürün demeye geldik” diyen Kabadayı şunları kaydetti:

“Buradan merkez bankası başkanına sesleniyorum sayın başkan bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti Devlet başkanı diğer tarafta özel bankalar ve faiz lobileri Size özel bankalarıDeğil faiz lobilerini değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını dinlemek yakışır. Biz bir Sivil toplum kuruluşuyuz , hiçbir siyasi Parti ile doğrudan veya uzaktan bir bağımız yoktur ancak Milletin seçtiği Sayın Başbakanla milletin seçtiği Sayın Cumhurbaşkanı ile gönül bağımız Vardır. Bu Sebeple kurumunuza geldik size buradan çağrı yapıyoruz. Faizleri indirin Rezervinizde bulunan yaklaşık 115 milyar doları milli paramız Türk parasına çevirin. Bizim Cumhurbaşkanımıza tüm Dünya ülkeleri saygınlık gösterirken Faiz lobilerinin gezi ruhunun 15 temmuzda darbeyle devleti yıkmaya çalışan ve milletin karşı darbesiyle yok olan FETÖ terör örgütünün Sizleri etkilemesinden endişe duymaktayız. sizleri Devletimizin ve milletimizin ekonomisine Sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

Kabadayı, vatandaşlara şu çağrıyı yaptı:

“Bu arada 79 milyon vatandaşımızdan rica ile talebimiz 12 Aralık Pazartesi gününden itibaren merkez bankası telefonlarını arayarak fax çekerek mail atarak sayın merkez bankası başkanına faizlerin indirilmesi rezervlerindeki yaklaşık 115 milyar doların milli paramız Türk lirasına dönüştürmeleri konusunu Merkez bankasının sayın başkanından talep etmelerini önemle rica ediyoruz .

Merkez bankası faiz indirimine gidene kadar rezervindeki USD ‘leri bozdurana kadar Federasyon olarak merkez bankasına protestomuz devam edecek 81 İl de bu konuda olağan çalışmalarımız, hatta mitinglerimiz başlayacak. Gerekirse Merkez bankasının önüne çadırlar kuracağız.”

Eylem grup üyelerinin yanlarında getirdikleri dolarları yakıp, Merkez Bankası girişine siyah çelenk bırakılmalarının ardından olaysız sona erdi.

Uğur Kan Yüksek

