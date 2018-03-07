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Merkez Bankası önünde şüpheli çanta paniği

Merkez Bankası binası önündeki süs havuzuna bırakılan şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı.

Merkez Bankası önünde şüpheli çanta paniği

07 Mart 2018 14:07

Olay, saat 13.30 sıralarında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi üzerindeki Merkez Bankası ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında bulunan süs havuzuna bırakılan çantayı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, geniş güvenlik önlemi aldı. Şüpheli çantanın bulunduğu alana güvenlik şeridi çeken polisler, bir süreliğine Merkez Bankasına giriş çıkışları kapattıktan sonra bomba imha uzmanlarından yardım talep etti. Uzman ekipler uzaktan kumanda ile patlatılma ihtimaline karşılık jammer sinyal kesici kurduktan sonra özel kıyafetlerini giydi.

Polisten “Instagram fotoğrafı çekmiyoruz’ uyarısı 

Ekipler, meraklı gözlerle çalışmaları izleyen vatandaşlara, ‘Kontrollü patlama olacak lütfen herkes içeri girsin ve uzak dursun’, ‘Instagram fotoğrafı çekmiyoruz’, ‘Oyun oynamıyoruz’ uyarısını yaptıktan sonra çantaya yaklaştı ve fünyeyi kurdu. Son kez vatandaşları uyaran uzman ekipler, vatandaşlar uzaklaştıktan sonra çantayı kurdukları fünyeyle patlattı. Patlatılan çantadan kağıtlar ve bir kişiye ait fotoğraf çıktı.  

Seyid Fatih Poyraz - Burak Altun

 

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