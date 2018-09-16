İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merkez Bankası'ndan kredi kartı işlemleri açıklaması

Merkez Bankası'ndan kredi kartı işlemleri açıklaması
Merkez Bankası'ndan kredi kartı işlemleri açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı dördüncü çeyreğinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 2,25, aylık azami gecikme faiz oranının ise yüzde 2,75 olarak uygulanacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2018 yılı dördüncü çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamaya göre 1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,25, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,75, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,80, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,30 olarak belirlendi.

Ayrıca bankaların diğer ülkelerde olduğu gibi kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediği ve bu nedenle kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamalarının menfaatlerine olacağı belirtildi. 

İlker Turak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.