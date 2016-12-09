Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aralarında Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı ve İstanbul Üniversitesinde görevli öğretim üyelerinin de bulunduğu 87 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Karar üzerine harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri İstanbul merkezli 12 ilde 100 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında öğretim üyelerinin de bulunduğu 51 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.