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Merkez'den gıda arzına ilişkin duyuru

Merkez Bankası, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı'nda Erken Uyarı Sistemi'nden elde edilen sinyallerin değerlendirildiğini, buna göre kısa vadede sonuç üretecek ürün bazlı tedbirler alınmasının karara bağlandığını bildirdi.


22 Şubat 2017 09:47

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı'na ilişkin bir basın duyurusu yayınladı. Toplantıda, oluşturulan erken uyarı sisteminden elde edilen sinyaller değerlendirildiği, kısa vadede sonuç üretecek ürün bazlı tedbirlerin alınması karara bağlandığı bildirildirken, "Gıda arz zincirinin etkinliğinin arttırılması amacıyla teşvikler, standardizasyon ve rekabetin geliştirilmesi hususlarında alt çalışma grupları oluşturulmuştur. İşlenmemiş gıda ürünlerinin hasat, saklama ve nakliye süreçlerinde oluşan fireyi asgariye indirecek tedbirler ve teşvikler, lisanslı depo kapasitesinin arttırılması konusundaki gelişmeler, ürün ihtisas borsalarının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar ve diğer lojistik düzenlemeler hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından komiteye bilgi sunulmuştur" denildi.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi kapsamında tarım sektörüne ilişkin Ekonomi Bakanlığı tarafından bir sunum yapıldığı belirtilirken, özel sektör temsilcileri tarafından iyi tarım modelleri ile kayıp ve atıkların önlenmesini hedefleyen uygulamalar hakkında sunum yapıldığı, komite gündemi ve çalışma takvimi gözden geçirildiği açıklandı. 

Etiketler: Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerle, merkez bankası


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