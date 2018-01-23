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Merkezefendi’de 1 yılda 56 milyon TL’lik yol çalışması

Merkezefendi Belediyesi 2017 yılında, ilçe sınırlarındaki 50 mahallede toplam 662 bin metrekare sıcak asfalt, 163 bin metrekare kilit parke taşı ve 110 bin metre bordür taşı çalışması gerçekleştirdi.

Merkezefendide 1 yılda 56 milyon TLlik yol çalışması

23 Ocak 2018 22:56

Merkezefendi Belediyesi tarafından asfalt ve yol çalışmaları 2017 yılında, ara verilmeden devam etti. İlçedeki 50 mahallede asfalt ve yol çalışması gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalarda 662 bin metrekare sıcak asfalt, 163 bin metrekare kilit parke taşı ve 110 bin metre bordür taşı kullanıldı. 74 bin metre uzunluğunda, 856 bin metrekarede yol açma çalışması yapıldı. 50 mahallede çalışmalar kapsamında bir yıl içerisinde toplamda, 56 milyon TL yatırım gerçekleştirildi.

“Her şey Merkezefendili hemşerilerimizin memnuniyeti için”

Merkezefendi Belediyesi olarak ilk günden bu yana 50 mahallede eşit bir şekilde hizmet ettiklerini belirten Başkan Subaşıoğlu, “Her geçen yıl, bir önceki yılın üstüne koyarak ilerliyoruz. 2017 yılı asfalt ve yol çalışmaları adına bizim için verimli geçen bir yıl oldu. Geçtiğimiz yıl Merkezefendi sınırları içerisindeki 50 mahallemizde asfalt, yol, kaldırım çalışmalarına toplamda 56 Milyon TL yatırım yaptık. ‘Yeni Yollar Yeni Standartlar’ parolası ile sürdürdüğümüz asfalt çalışmalarına 2018 yılında da ara vermeden devam ediyoruz. Merkezefendili hemşerilerimizin memnuniyetini her şeyin üstünde tutuyoruz” diye konuştu.  

 

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