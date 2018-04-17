Merkezi sınav başvurularında son gün yarın

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre 2 Haziran 2018’de sınava girecek olan 8’inci sınıf öğrencileri, sınav başvurularını 18 Nisan günü mesai bitimine kadar eğitim gördükleri okul aracılığıyla tamamlayacaklar. Ortaokul öğrencilerinin nitelikli liselere kayıt olabilmesi için düzenlenen merkezi sınavın isteğe bağlı olduğu açıklanırken Eskişehir’de merkezi sınav başarısına göre öğrenci kabul edecek 15 nitelikli lisenin isimleri şu şekilde;

“Beylikova Fen Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi, Eskişehir Fatih Fen Lisesi, Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi, Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi, Cevat Ülger Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi, Eskişehir Anadolu Lisesi, Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi”

Yayınlanan kılavuzda merkezi sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortam üzerinden gerçekleştirileceği belirtilirken, kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilere ait fotoğraflı sınav giriş belgelerinin 22 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanacağı açıklandı. Sınav sonuçları ise 22 Haziran 2018’de bakanlığın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Barış Gençyılmaz

