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Mersin Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da bir üst tura çıktı

Kadınlar Eurocup 2. tur 2. maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde oynadığı WBA Moscow takımını 85-76 yenerek bir üst tura çıktı.

Mersin Büyükşehir Belediyespor, Avrupada bir üst tura çıktı
Mersin Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da bir üst tura çıktı - Foto Galeri

21 Aralık 2017 20:32

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça her iki takım dengeli başlarken, karşılıklı sayılar buldular. İlk periyot 21-21 berabere bitti. Maçın ikinci periyodunda oyuna ağırlığını koyan turuncu-beyazlı ekip, üst üste sayılar bularak aradaki sayı farkını açtı. Mersin ekibi, devreye 45-34 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyununu sürdüren ve sayılar bulmaya devam eden Güney ekibi, bu periyodu da 62-53 önde tamamladı. Maçın son periyodunda da sahadaki ağırlığını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyespor maçı 85-76 kazandı. Bu sonuçla Mersin ekibi, Avrupa'da bir üst tura çıktı.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Maka Kupatadze xx, Jelena Smiljanic xx, Hugues Thepenier
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın xx 12, Deniz Çolakoğlu x 5, Marica Gajic xxx 18, Yaren Uslular x 1, Gülşah Gümüşay x 2, Aysun Yararbaş x 2, Bria Nicole Hartley xxx 17, Sasa Cado xxx 16, Krystal Victoria Thomas xx 12

WBA Moscow: Karina Nizamova x 6, Raisa Andrianova x 8, Anastasia Plisova x 8, Liudmila Sapova xx 14, Olga Aksenova x 6, Anna Leshkovtseva xx 13, Mariia Toropova x 6, Mariia Kaitukova x 8, Nina Glonti x 7

1. Periyot: 21-21
Devre: 45-34 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)

3. Periyot: 62-53 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine) 

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Etiketler: avrupa, Mersin Büyükşehir Belediyespor

 

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