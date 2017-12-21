Mersin Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da bir üst tura çıktı

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça her iki takım dengeli başlarken, karşılıklı sayılar buldular. İlk periyot 21-21 berabere bitti. Maçın ikinci periyodunda oyuna ağırlığını koyan turuncu-beyazlı ekip, üst üste sayılar bularak aradaki sayı farkını açtı. Mersin ekibi, devreye 45-34 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyununu sürdüren ve sayılar bulmaya devam eden Güney ekibi, bu periyodu da 62-53 önde tamamladı. Maçın son periyodunda da sahadaki ağırlığını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyespor maçı 85-76 kazandı. Bu sonuçla Mersin ekibi, Avrupa'da bir üst tura çıktı.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Maka Kupatadze xx, Jelena Smiljanic xx, Hugues Thepenier

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın xx 12, Deniz Çolakoğlu x 5, Marica Gajic xxx 18, Yaren Uslular x 1, Gülşah Gümüşay x 2, Aysun Yararbaş x 2, Bria Nicole Hartley xxx 17, Sasa Cado xxx 16, Krystal Victoria Thomas xx 12

WBA Moscow: Karina Nizamova x 6, Raisa Andrianova x 8, Anastasia Plisova x 8, Liudmila Sapova xx 14, Olga Aksenova x 6, Anna Leshkovtseva xx 13, Mariia Toropova x 6, Mariia Kaitukova x 8, Nina Glonti x 7

1. Periyot: 21-21

Devre: 45-34 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)

3. Periyot: 62-53 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)

Koray Ünlü