Mersin’de bal ormanları gelirinde hedef 45 milyon lira

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, bal üretiminin artması amacıyla yurt genelinde uygulamaya koyduğu “Bal Ormanları Eylem Planı” kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülen çalışmalarla Mersin’de kurulan toplam 44 bin 550 kovan kapasiteli 29 adet bal ormanının bölgedeki arıcılığın gelişimine destek sağladığı belirtildi. OGM tarafından Mersin’de kurulan 29 adet bal ormanının, 22 bin 465 dekar alanı kapsadığı ifade edilen açıklamada, “Bal ormanları ile biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesine katkı sağlanırken, bal üretiminin artırılmasına da destek olunuyor” denildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu da bal üretiminde marka oluşturmayı hedeflediklerini kaydederek, “Bal Ormanları Projesi ile her ilimizde bal ormanları kuruyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığında ülkemiz, bal üretiminde dünya ikinciliğine yükseldi. Bal ormanlarına tohum-fidan takviyesi ile can suyu havuzları yapımı çalışmalarımız da devam ediyor. Yapılan çalışmalarla Mersin’deki arıcılarımızın yıllık gelirlerinin yaklaşık 45 milyon liraya ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.