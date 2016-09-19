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Mersin’de balık ölümleri inceleniyor

Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde yaşanan balık ölümlerinin inceleme altına alındığını, inceleme sonuçlanıncaya kadar sahile vuran balıkların toplanmaması gerektiğini açıkladı.

Mersinde balık ölümleri inceleniyor

19 Eylül 2016 21:39

Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamada, bazı yazılı ve görsel basın yayın organlarında Mersin’in Tarsus ilçesinde Seyhan Nehri’nin denizle buluştuğu noktada toplu balık ölümleri ve binlerce balığın sahile vurduğuna ilişkin haberlerin yer aldığı hatırlatıldı. Bunun üzerine Mersin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine intikal ederek su ve ölen balıklardan numune alıp, biyolojik ve kimyasal analiz çalışmalarına başladığı ifade edilen açıklamada, "Ayrıca İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Başkanlığı’ndan bir çevre mühendisi ve bir kimya mühendisi olay yerine intikal ederek, Seyhan Nehri’nde çevre ve su kirliliği ile ilgili incelemelere başlamışlardır. Vatandaşlarımızın inceleme sonuçlanıncaya kadar sahile vuran balıkları almamaları gerekmektedir. Konu üzerinde hassasiyetle durulmakta ve incelemeler devam etmektedir" denildi.

Etiketler: balık, mersin valiliği


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