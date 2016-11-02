Edinilen bilgiye göre, Toroslar ilçesine bağlı Darısekisi Mahallesi'ne gelen tilki, mahalledeki bir köpek tarafından öldürüldü. Köpeğin de yaralandığı olay sonrası Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce tilkiden alınan örneklerde kuduz hastalığı tespit edilince, mahalle karantinaya alındı. Civardaki tüm mahalle ve köylerdeki köpekler de hastalığa karşı aşılandı.

Toroslar Kaymakamı Kaya Çıtak, karantinaya alınan bölgede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını, köpeklerin de hastalığa karşı aşılanmasına devam edildiğini bildirdi.