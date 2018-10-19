Mersin'de bir tırda 150 kilo eroin ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Ortadoğu ülkelerinden getirilen uyuşturucunun Mersin üzerinden Avrupa ülkelerine gönderileceği istihbaratını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tırı takibe aldı. Aracı otoban gişelerinde durduran polis, narkotik detektör köpeği ile arama yaptı.

Yapılan aramada köpeğin tepki verdiği bölgede inceleme yapan ekipler, tırın zula tabir edilen gizli bölmesinde 280 paket halinde 150 kilo 650 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu tacirlerinin eroinin gizlendiği zula tabir edilen bölgeye narkotik detektör köpeğinin koku almasını önlemek için karabiber döktükleri belirlendi. Araç sürücüsü B.B. gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 9 milyon lira olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Hüseyin Kar

