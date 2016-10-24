Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylemlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesi amacıyla ortak çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde terör örgütü üyesi Medine A.'nın kırsal alanda bomba eğitimi alarak, canlı bomba ve suikast tarzı eylem yapmak amacıyla sahte kimlikle Mersin'e geldiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yapılan takip sonucunda Medine A.'yı yakalarken, zanlıyla işbirliği içerisinde hareket ettiği belirlenen kadın şüpheli D.T. ile A.T.'yi de yakaladı. Operasyonu genişleten ekipler, Medine A.'ya yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen E.F., Ş.A., H.K., A.K. ve Z.A.'yı da gözaltına aldı. Şüphelilerin taşıdıkları çantalar, araçlar ve evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda patlamaya hazır hale getirilmiş fünye ve düzenek, kablolar, uzaktan kumanda ile yüksek miktarda patlayıcı ele geçirildi. Teröristlerin Şırnak ve Siirt'in kırsal bölgelerinden kente gelerek, Mersin Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı binaları, vatandaşların yoğun olduğu İstiklal Caddesi ve Kuvayi Milliye Caddesi ile bazı alışveriş merkezlerinde keşif yaptıkları da tespit edildi.

Öte yandan, benzer saldırıların engellenmesi için yürütülen operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK mensubu C.T., Ç.M., F.E. ile sahte kimlik taşıyan kadın zanlı E.Ö. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 zanlıdan C.T. ve E.Ö. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 10 şüphelinin ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.