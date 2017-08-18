Mersin’de FETÖ’nün büyük bölge ablası ve mahrem imamı yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başsavcılıkça yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, büyük bölge ablası olduğu tespit edilen 1 kişi ve mahrem imam olduğu tespit edilen 1 kişi ile örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock programını kullandıkları tespit edilen 2 kişi, KOM ekiplerince gözaltına alındı.