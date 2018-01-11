Mersin’de hırsızlar arı kovanlarına dadandı

Mersin’in Mut ilçesinde arıcılıkla uğraşan üreticiler, her gün bakımlarını yaptığı kovanlarının başına geldiklerinde bazı kovanların yerinde olmadığını fark etti. Kovanlarını sayarak kontrollerini yapan üreticiler kovanlarından 3'er 5'er çalındığını fark etti. Özellikle hırsızların oğul çıkacak ve dolu olan kovanları seçerek çalmaları, hısızların arıcılık konusunda bilinçli olduklarını gösteriyor.

Arı kovanlarının sürekli çalınmasıyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Mut ve Gülnar Bal Üreticiler Başkanı Kadir Cesur, “Yöremizde nedense arı hırsızlığının önüne geçemiyoruz. Her ne kadarda arılıkları kontrol etsek dahi çamurda, dağda, ormanda kendimiz yaşıyoruz burada yattığımız halde hırsızlığın önüne geçemedik. Arı konaklama yerlerimizde herkesin konaklama yeri bir değil çeşitli yerlerde konaklıyor ama her arılıktan birer beşer yedişer onar kovanıyla birlikte arı çalınıyor" dedi.

Yetkililerden yardım beklediklerini söyleyen Cesur, “Jandarma ve emniyet birimleri sadece arılar için yolda barikat kurmaz. Ama yollarda tespitlerde özellikle arıkovanı yüklü kamyonlarda, kamyonetlerde arıların kime ait olduğunu sorarak tespit ederek bir caydırıcılık istiyoruz” dedi.

Cesur, "3-4 arkadaşın arılığından çalındı. Ama çevre ilçelerle birlikte 400 ila 500 arasında arı kovanı çalındı. Bunu çalanlar hala yakalanmadı. Tespit yapılamıyor. Şu an ilçemizde kayıtlı ve kayıtsız olan 16 ila 17 bin arı kovanı var. Bunun 12 bin civarı kayıtlı ve geriye kalanı 6 bin civarındaki Arı kovanları kayıtsız yani plakası yok kayıt dışı. Yani çalınsa bile tespit edecek elinde bir tutarı yok" dedi.

Hasan Çetin