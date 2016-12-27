Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Mersin'de kar ağaçların dallarını kırıp, çatıları ve seraları yıktı

Mersin'de kar ağaçların dallarını kırıp, çatıları ve seraları yıktı

Mersin’in Silifke ilçesinde Toros dağları eteklerinde 4 gün süreyle etkili olan kar yağışı bir çok çatının göçmesine, zeytin ağaçlarının dalarının kırılmasına ve seraların yıkılmasına neden oldu.

Mersinde kar ağaçların dallarını kırıp, çatıları ve seraları yıktı

27 Aralık 2016 10:50
Mersin'de kar ağaçların dallarını kırıp, çatıları ve seraları yıktı - Tıkla İzle

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Keben, Ortaören, Kargıcak, Senir, Nuru, İmambekirli ve Evkafçiftliği mahallelerinde zeytin ağaçlarının büyük bir kısmının dalları kırıldı. Kar yine aynı bölgede Seraların ve çatıların göçmesine neden oldu. Kar yağışının durması ve yolların açılmasıyla birlikte vatandaşlar köylerine akın etti. Evlerin çatılarındaki karlar temizlenip, yıkılan çatılar onarılmaya çalışıldı.

“Yaklaşık 50 yıldır böyle bir kar yağışı görmedik” diyen Keben Mahallesi Muhtarı Murat Temur, “Aralıksız 3-4 gün kar yağdı. Kar kalınlığı yer yer neredeyse bir metreyi buldu. Yağan kara ne ağaçların dalları, nede çatılar dayanamadı. Ayrıca mahallemizde örtü altı erik yetiştiricileri büyük zarara uğradı. Yaklaşık 40 dönümlük erik seramız yerle bir oldu. Bu konuda Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz” dedi.
Evkafçiftliği Mahalle Muhtarı Mustafa Üredi ise karın ağırlığını ağaçların dallarının taşıyamadığını ve neredeyse hepsinin kırıldığını belirterek, "Vatandaşlar dallardaki karları çırpmaya çalışsalar da yine de yetersiz oldu. Aralıksız yağan kar mahallemizde bir çok çatının çökmesine neden oldu. Kar yağışı sırasında evlerinde olan vatandaşlar çatıları temizleyip yıkılmasını önlerken, özellikle kış aylarını Silifke’de geçiren vatandaşlarımızın evlerinin çatıları daha çok zarar gördü. Çatının çökmesi dolayısı ile evinde mahsur kalan mahalle halkından Mustafa Dölek, yine köylüler tarafından çinkolar kesilip temizlenerek kurtarıldı” dedi.
AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin de Kırobası, Kocaoluk ve Söğüt Mahallelerine giderek burada vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların isteklerini dinleyen Çetin, “Son 50 yılın en büyük kar yağışına maruz kaldık. Ekipler ellerinden geldiğince yolları açık tutmak için mücadele veriyor. Bizler de vatandaşlarımızı ziyaret ederek onların sorunlarına çözüm arıyoruz” dedi.

Kar temizleme ve yol açma çalışmaları devam ediyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, karla kaplı yolların büyük bir çoğunluğunun açıldığını söyledi. Cinbir, “Yoğun kar yağışı nedeniyle Silifke İlçemizde mahalle yolları ulaşıma kapandı. Torosların eteklerinde kar kalınlığı yer yer 3 metre civarına ulaştı. Karayolları Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke Belediyesi ekipleri kapanan yolların ulaşıma açılması için yoğun bir şekilde Kaymakamlığımızın koordinesinde çalışıyor. Yolların büyük bir çoğunluğu ulaşıma açıldı. Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve bilgiler titizlikle değerlendiriliyor. Yoğun kar yağışı elektrik hatlarında da hasara neden oldu ve birçok yerde elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik arıza ekipleri ulaşımın sağlandığı yerlerde arıza giderme çalışmalarını sürdürüyor. Uzun süreli elektrik kesintisi bazı yerlerde telefon iletişiminin de kesilmesine neden oldu. Yakınları ile iletişim kuramayan vatandaşlarımızın talepleri ve verdikleri bilgiler çalışmalarımızda ve önceliklerimizi belirlemede faydalı olmakla birlikte sadece yolun açılmasını sağlamak amacına yönelik bildirilen bazı olaylar da doğru çıkmayabiliyor. Bu nedenle ilgililere doğru bilginin paylaşılması ile acil ihtiyacın bildirilmesi önem taşıyor" diye konuştu.

Acil olduğunu değerlendirilen diyaliz hastası Şahin Avcı'nın Kırobası Mahallesinden, yine kendilerinden uzun süre haber alınamayan Ali Osman Kuzin ve Sultan Kuzin adındaki iki yaşlı vatandaşın Aksıfat Yaylasından Başbakanlık AFAD Başkanlığı aracılığıyla Genelkurmay Başkanlığından sağlanan askeri helikopterle kurtarıldığını anlatan Cinbir, "Devlet bütün kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşımızın hizmetindedir” dedi.
 

Murat Şengi
MERSİN 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç