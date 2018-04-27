Diğer
Kategoriler

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

Mersin'de yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline yardım ettiği ileri sürülen 14 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Mersinde yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

27 Nisan 2018 09:24

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yasa dışı bahis operasyonu başlattı.


Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen raporları inceleyen ekipler, yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık yaptığı tespit edilen 15 şahsın yakalanması için kent merkezinde 15 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.


Evlerde yapılan aramalarda ise yasa dışı bahisle ilgili EFT ve bankacılık işlemleri ile para nakli ve haberleşmek için kullanılan 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 4 adet tablet, 4 hard disk, 2 flash bellek ele geçirildi.
Öte yandan, kimlik bilgileri tespit edilen 5 şüpheli hakkında da yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç