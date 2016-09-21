Gördüğü manzaranın bir katliam olduğunu belirten Belediye Başkanı Şevket Can, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Can, "Bizim sahilimizde son aylarda sıkça meydana gelen balık ölümleri için buradayım. Bildiğiniz gibi Adana’dan gelen kirli kanal Baharlı Mahallemizin mıntıkasında Seyhan Nehri ile birleşerek sahilimize dökülüyor. Toplam uzunluğu 50 kilometreye yaklaşan bu kirli kanalın 25 kilometresi bizim sınırlarımız içerisinde seyrediyor. Baharlı ve Karaçerçili mahallelerimize de çok yakın geçiyor. İlgili makamlarla görüştüm. Gerek Adana gerekse Mersin’den gelen resmi kurumlar gerekli örnekleri aldılar. Bu vahim duruma ne tür bir kimyasalın sebep olduğu bu tahlil sonuçlarından sonra netleşecektir. Şu aşamada bir şey net bir şey söylemek doğru olmaz. Bu tahliller sonucunda sorumluların en kısa sürede hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

Atıkların gelecek nesiller için önemine de vurgu yapan Başkan Can, “Burada balık ölümlerine ek olarak doğaya atılan plastik ve benzeri atıklar da bulunmaktadır. Örneğin plastik şişenin 450 yılda doğada yok olacağı uzmanlar tarafından vurgulanıyor. İşimiz bittikten sonra bunu poşetimize koyup uygun bir çöp konteynerine kadar götürmemiz gelecek nesiller için görevimizdir” şeklinde konuştu.

Ersoy Yalçın