Bağcılar Belediyesi, “Ümmetin Yetimi Filistin” konulu konferansta Mescid- i Aksa Baş İmamı Omar Awadallah Kıswani'yi ağırladı. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda gerçekleşen konferansa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konferansta konuşan Mescid- i Aksa Baş İmamı Kıswani, İsrail’de gürültü kirliliğine neden olduğu iddiasıyla hoparlörle ezan okunmasına yasak getirilmesini öngören yasa tasarısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’nin güçlü olması çok önemlidir”

Türkiye’nin güçlü olmasının Filistin’in güçlü olması anlamına geldiğini söyleyen Kıswani, “Türkiye olursa Filistin de güçlü olur. Çünkü Türkiye demek aynı zamanda Filistin demektir. Türk halkı demek aynı zamanda Filistin halkı demektir. Onun için Türkiye’nin güçlü olması çok önemlidir. Şimdiye kadar Gazze’ye, Kudüs’e olsun çok fazla yardımlar geldi. Bu desteklerin en önemlisi de Türkiye’de Mescid-i Aksa’ya ziyarete gelen heyetlerin desteği olmuştur. Şuanda Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya bir ambargo uygulanmakta. Bu ambargonun asıl sebebi Mescid-i Aksa’dan Müslümanları dağıtmak ve orayı boşaltmaktır. Mescid-i Aksa’ya ulaşmak için her yere bir güvenlik bariyeri kurmuşlar. Bütün bu güvenlik bariyerlerine rağmen günde beş vakit bütün oradaki halklar ve dışarıdan gelen insanlar namazlarını eda etmek için Mescid-i Aksa’da toplanıyorlar ve biz beş vakit namazımızı orada kılıyoruz” dedi.

“Mescid-i Aksa'da ezan dinmeyecek, susmayacak, susturamayacaklar”

İsrail’in Mescid-i Aksa’da ezan okunmasına engel olamayacağını söyleyen Kıswani, “Biz bütün dünyaya şunu duyurduk ki İsrail böyle bir uygulamayı uygulamaya koyamaz. Bunun bedeli neyse biz ödemeye hazır olduğumuzu ve böyle bir şeyin olmayacağını bütün dünyaya duyurduk. İsrail şunu unutmamalı ki, orada bin 400 yıldır aynı ezan yükselmekte. Bunu kesinlikle unutmaması gerekir. Bizim çocuklara öğrettiğimiz ve büyüklerimizden öğrendiğimiz şu ki, Kudüs ve Mescid-i Aksa’da ezan dinmeyecek, susmayacak, susturamayacaklar. Onlar fanidir, onlar yok olacak. Türkiye çok güçlü olmalı ki diğer ülkeler de bu gücü gösterebilsin” diye konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hülya Keklik