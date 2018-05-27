Messi Avrupa'da zirvede

Barcelona’nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, Avrupa'nın en iyi 5 ligi olan İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, Fransa Lig 1 ve İtalya Seri A'daki rakiplerini geride bırakarak attığı gollerle en skorer isim olarak zirvede yer aldı. Bu sezon Barcelona formasıyla 45 gol atan Arjantinli futbolcuyu Liverpool ile iyi bir çıkış yakalayan 44 gollü Mohamed Salah ve Real Madrid'in başarılı oyuncusu Cristiano Ronaldo takip etti.

Avrupa'nın en iyi 5 liginde oluşan gol krallıkları şöyle:

Lionel Messi: 45 gol

Mohamed Salah: 44 gol

Cristiano Ronaldo: 44 gol

Robert Lewandowski: 41 gol

Harry Kane: 41 gol

Ciro Immobile: 41 gol

Edinson Cavani: 40 gol

Luis Suarez: 31 gol

Pier Aubameyang: 31 gol

Sergio Agüero: 30 gol

Ozan Buğra Koşar

