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Messi rekorlara doymuyor |En çok asist yapan oyuncu oldu

Barcelona’nın Girona ile oynadığı karşılaşmada Luis Suarez’e asist yapan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, La Liga tarihinde 148 asiste ulaştı ve en çok asist yapan oyuncu oldu.

Messi rekorlara doymuyor |En çok asist yapan oyuncu oldu

25 Şubat 2018 14:17

La Liga’nın 25. haftasında Barcelona, Nou Camp’ta karşılaştığı Girona’yı Luis Suarez 3, Lionel Messi 2 ve Philippe Coutinho’nun golleriyle 6-1 mağlup etti. Müsabakada Suarez’in attığı ilk golde asist yapan Messi, La Liga tarihine geçti. Yıldız futbolcu, bu asistle lig kariyerinde 148. asistini yaptı ve rekorun yeni sahibi oldu.

Messi, aynı zamanda Girona’ya attığı golle ligde 36 farklı takıma da gol atma başarısı yakladı. 30 yaşındaki futbolcu, lig tarihinde de attığı 370 golle de en golcü unvanına sahip bulunuyor.

Oğuzhan Ort

Etiketler: barcelona, Luis Suarez, messi

 

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