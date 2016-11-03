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Mete Akyol hayatını kaybetti!

Gazeteci Mete Akyol, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Mete Akyol hayatını kaybetti!

03 Kasım 2016 13:08

Gazeteci Mete Akyol, 81 yaşında hayatını kaybetti.

METE AKYOL KİMDİR?

1935 yılında Ordu’da dünyaya gelen Mete Akyol, ilk öğrenimini Ordu Gazi İlkokulu'nda tamamladı. Orta öğrenimini, Talas Amerikan Okulu ve Tarsus Amerikan Koleji'nde yaptı. Akyol, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 

Mesleğe öğrencilik yıllarında baslayan Mete Akyol, 1951 yılında Ulus gazetesinin çocuk sayfasında çeviriler yaptı. 1953 yılında Hürriyet gazetesinin Tarsus muhabiri olarak göreve basladı. 1959'dan 1994'e kadar Milliyet, Öncü, Hürriyet, Dünya, Günaydın, Sabah gazetelerinde muhabir, roportaj yazarı, köşe yazarı, genel yönetmen ve yayın genel yönetmeni olarak değişik görevlerde bulundu. TRT 1, TRT 2, NTV ve tv8 televizyon kanallarında çeşitli programlar yapti. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Başkent Üniversitesi'nde gazetecilik dersleri verdi. Beşi gazetecilik deneyimlerini aktardigi altı kitabı vardır. Halen mütevelli heyet üyesi olduğu Başkent Üniversitesi'nce yayımlanan Bütün Dünya'nin genel yayın yönetmenliğini yapmaktayken 03.11.2016 tarihinde vefat etmiştir.[1]. Aynı zamanda Başkent Üniversitesi radyosu, radyo başkent ve Kanal B adlı televizyonunun üst kurul üyeliği yapmıştır. Mete Akyol Kanal-B'de her pazartesi "Bilmek Gerek" adlı bir şöyleşi programı yapmaktadır. Ayrıca Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesiydi.

Etiketler: Gazeteci Mete Akyol


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